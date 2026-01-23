El embalse del Guadiloba de Cáceres empieza a aliviar agua este viernes de manera controlada

Archivo - El pantano de Guadiloba de Cáceres inicia un desembalse controlado en una foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El embalse de Guadiolba, que abastece de suministro de agua potable a Cáceres y otras localidades de alrededor, va a empezar a aliviar agua este mediodía, debido a que se encuentra al 80% de su capacidad total, por lo que se va a iniciar un protocolo de desembalse "de manera preventiva y controlada".

Así lo ha avanzado el Ayuntamiento de Cáceres en una nota de prensa, en la que asegura que "se aliviará agua mediante la apertura de dos compuertas de fondo al 40 por ciento, por lo tanto, parcialmente".

El servicio de Inspección de Servicios de la Concejalía de Servicios Públicos y Medio Ambiente está en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), Canal de Isabel II y Policía Local para vigilar el estado de los arroyos que se localizan en la ciudad

También se ha dado aviso a los hortelanos que tienen sus tierras aguas abajo del río para evitar posibles inundaciones con el desembalse, informa el consistorio.

Cabe recordar que la capacidad del pantano del Guadiloba es de 20 hectómetros cúbicos y el desembalse se produce por motivos de seguridad y tras la acumulación de agua debido a las lluvias que han caído en los últimos días.