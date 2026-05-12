Los embalses del Guadiana bajan esta semana al 85,9% de su capacidad, y los del Tajo al 78,9%

Archivo - Solsticio de invierno en el embalse de Santillana, a 21 de diciembre de 2025, en Manzanares el Real, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los embalses del Guadiana se sitúan esta semana al 85,9 por ciento de su capacidad (con 8.190 hectómetros cúbicos acumulados), y los del Tajo al 78,9 por ciento (con 8.728 hectómetros cúbicos en total).

Estas cifras suponen un descenso frente al 86,1 por ciento de agua embalsada en el Guadiana hace una semana (8.213 hectómetros cúbicos acumulados), y el 79,2 por ciento en el Tajo (8.752 hectómetros cúbicos en total).

Mientras, en el conjunto nacional, la reserva hídrica española almacena 47.010 hectómetros cúbicos (hm3) y están al 83,9% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) consultados por Europa Press.

En comparación, está 23,2 puntos por encima del año pasado por estas fechas, cuando los embalses se encontraban al 60,7% y almacenaban 34.037 hm3. A su vez, supera en 20,7 puntos el nivel de la última década para esta época del año, cuando tenía una media de 35.430 hectómetros cúbicos y estaba al 63,2%.

Durante esta última semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. En concreto, la máxima se ha producido en Navacerrada, donde se han recogido un total de 60,2 litros por metro cuadrado (l/m2). En este marco, la vertiente atlántica almacena 35.957 hm3 y está al 84,7% mientras que la mediterránea tiene 11.053 hm3 y se encuentra al 81 por ciento.

En total, hay dos cuencas que superan el 90%: las Cuencas internas del País Vasco (95,2%) y las Cuencas internas de Cataluña (92,2%). A su vez, hay diez que sobrepasan el 80%: Guadalete-Barbate (89,3%); el Ebro (88,5%); el Guadalquivir (87,8%); el Duero (87,5%); Tinto, Odiel y Piedras (86,9%); el Miño-Sil (86,6%); el Cantábrico Oriental (86,3%); el Guadiana (85,9%); el Cantábrico Occidental (83,9%) y Galicia Costa (80,4 por ciento).

Por lo demás, con niveles más bajos, pero aún así por encima del 50% se encuentran el Tajo, que está al 78,9 por ciento; la Cuenca Mediterránea Andaluza, al 76,9%; el Júcar, 68,3%; y el Segura, al 59,5 por ciento.