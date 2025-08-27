Los embalses del Tajo bajan esta semana al 69,8% de su capacidad, y los del Guadiana al 60,5%

Mapa de la reserva hídrica a 26 de agosto de 2025 - MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA.

MADRID/MÉRIDA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses del Tajo se encuentran esta semana al 69,8 por ciento de su capacidad (con 7.715 hectómetros cúbicos acumulados), mientras que los del Guadiana se sitúan al 60,5 por ciento (con 5.772 hectómetros cúbicos totales).

De este modo, en el Tajo la reserva baja respecto a la semana anterior, cuando acumulaba 7.882 hectómetros cúbicos y se encontraba al 70,7 por ciento de su capacidad. Igualmente desciende en el Guadiana, que hace siete días totalizaba 5.841 hectómetros cúbicos y se situaba al 61,2 por ciento de su capacidad.

Mientras, en el conjunto nacional la reserva hídrica almacena 34.060 hectómetros cúbicos (hm3) y están al 60,8% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) consultados por Europa Press.

Aunque los embalses han perdido en esta última semana 678 hm3, o lo que es lo mismo, el 1,2% de su capacidad, se encuentran todavía 8,5 puntos por encima del nivel que tenían el año pasado por estas fechas, cuando la reserva estaba al 52,3 por ciento.

Las cuencas internas del País Vasco siguen una semana más a la cabeza de la lista de cuencas con el 85,7% de su capacidad. Por encima del 60% se encuentran el Cantábrico Oriental (74%), el Cantábrico Occidental (67,3%), el Miño-Sil (75,1%), el Duero (67,5%), el Tajo (69,8%), el Guadiana (60,5%), Tinto, Odiel y Piedras (76%), el Ebro (61,9%) y las Cuencas internas de Cataluña (73,9 por ciento).

Por debajo del 60% figuran Galicia Costa (50,4%), Guadalete-Barbate (45,2%), el Guadalquivir (46,4%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (49,5%), el Júcar (55,8%) y el Segura (24,3%), que vuelve a estar a la cola. Por vertientes, la Atlántica está al 61,9% y la Mediterránea, al 56,9 por ciento.