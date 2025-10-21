Los embalses del Tajo bajan en la última semana al 57,8% de su capacidad y los del Guadiana descienden al 57,7%

Agua.- Los embalses del Segura aumentan su reserva hídrica hasta el 18,1% y los del Júcar se incrementan al 49,5% - MITECO

MADRID/MÉRIDA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca del Tajo almacenan esta semana 6.392 hectómetros cúbicos, que suponen el 57,8 por ciento de su capacidad total, mientras que los del Guadiana están al 57,7 por ciento, con 5.499 hectómetros cúbicos.

En ambos casos el agua acumulada baja en la última semana, ya que hace siete días los embalses del Tajo almacenaban 6.809 hectómetros cúbicos (el 59,7 por ciento de su capacidad total), mientras que los del Guadiana estaban al 57,9 por ciento, con 5.522 hectómetros cúbicos.

De su lado, en el conjunto nacional la reserva hídrica almacena 29.206 hectómetros cúbicos, por lo que está al 52,1 por ciento de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) consultados por Europa Press.

Esto supone el nivel más alto para la semana 39 del año desde octubre de 2015, cuando los embalses almacenaban 31.336 hectómetros cúbicos en este punto del año, lo que equivale al 55,9 por ciento de su capacidad.

Con comparación con la semana pasada, los embalses han perdido 534 hectómetros cúbicos, o lo que es lo mismo, el 1 por ciento de su capacidad total actual. En los últimos siete días, las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea y en menor medida a la vertiente Atlántica. En concreto, la máxima se ha producido en Vigo (Aeropuerto) con 66,9 litros por metro cuadrado (l/m2).

La vertiente atlántica está al 52,9 por ciento, mientras que la mediterránea se encuentra al 49,5 por ciento. En lo que respecta a las cuencas, las que están por encima del 50 por ciento son el Cantábrico Oriental (67,1 por ciento), el Cantábrico Occidental (58,2 por ciento), el Miño-Sil (56,1 por ciento), las Cuencas internas del País Vasco (76,2 por ciento), el Duero (53,6 por ciento), el Tajo (57,8 por ciento), el Guadiana (57,7 por ciento), Tinto, Odiel y Piedras (63,3 por ciento), el Ebro (52,9 por ciento), y las Cuencas internas de Cataluña (74 por ciento).

Por el contrario, las que están por debajo del 50 por ciento son Galicia Costa (41,5 por ciento), Guadalete-Barbate (41,5 por ciento), el Guadalquivir (41,2 por ciento), la Cuenca Mediterránea Andaluza (44,1 por ciento), el Júcar (49,5 por ciento) y el Segura, a la cola con el 18,1 por ciento.

De acuerdo con el último boletín con la Conferencia Hidrográfica del Segura (CHS), publicado el domingo, la cuenca está al 18 por ciento con 206 hectómetros cúbicos. En comparación, el año pasado se encontraba al 15 por ciento con hectómetros cúbicos.

Al margen de ello, Transición Ecológica ha informado de que la reserva de uso consuntivo --humano-- está al 49,01 por ciento con 19.013 hectómetros cúbicos con datos hasta este lunes. Mientras, la reserva de uso hidroeléctrico se encuentra al 59,11 por ciento con 10.193 hectómetros cúbicos.