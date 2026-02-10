Los embalses del Tajo y el Guadiana ganan 2.122 hm3 en una semana y se sitúan en el 79,3% y el 84,5% de su capacidad

Embalse de La Serena desembalsando. - CHG

MÉRIDA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca del Tajo y del Guadiana continúan incrementando sus reservas pese a los desembalses por las abundantes precipitaciones de las últimas semanas por las sucesivas borrascas, que en la última semana han supuesto la captación de 2.122 hectómetros cúbicos, tras ganar el 7,9% y el 13,1% de su capacidad total, respectivamente.

De esta forma, el Tajo acumula 8.766 hectómetros cúbicos, 872 más que hace siete días, y se sitúa en el 79,3 por ciento de su capacidad total, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En el caso del Guadiana, alcanza los 8.064 hectómetros cúbicos, 1.250 más que hace una semana, para lograr reservas equivalentes al 84,5% de su capacidad total.

La reserva hídrica española almacena 43.341 hectómetros cúbicos (hm3) tras ganar 5.634 hm3 en una semana, es decir, el 10,1% de la capacidad total de los embalses.

En total, la reserva hídrica ha ganado 21 puntos desde el inicio del tren de borrascas: a fecha del 30 de diciembre de 2025, la reserva hídrica estaba al 56,3%.

Durante esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. En concreto, la máxima se ha producido en Ceuta con 302 litros por metro cuadrado (l/m2). Por vertientes, la atlántica está al 80,1% y la mediterránea, al 68,4%.

Todas las cuencas menos el Segura están por encima del 50% de su capacidad. De hecho, hay cuatro que superan el 90%: Tinto, Odiel y Piedras (95,2%), Galicia Costa (94,9%), las Cuencas internas de Cataluña (92,2%) y Cuencas internas del País Vasco (90,5%). Por encima del 80% están el Cantábrico Occidental (89,6%), el Cantábrico Oriental (86,3%), el Guadalete-Barbate (85,1%), el Miño-Sil (84,9%) y el Guadiana (84,5%).

Mientras, el Tajo está al 79,3%; el Duero, al 76,8%; el Guadalquivir, al 74,4%; el Ebro, al 74,3% y la Cuenca Mediterránea Andaluza, al 71%; y el Júcar, al 57,3%. Por debajo de la mitad, figura el Segura, al 39,4%.