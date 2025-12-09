Los embalses del Tajo y del Guadiana se mantienen una semana más al 58% de su capacidad

Archivo - Vista del embalse de Alcántara, a 19 de marzo de 2025, en Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca del Tajo almacenan esta semana 6.456 hectómetros cúbicos, lo que supone el 58,4 por ciento de su capacidad, mientras que los del Guadiana acumulan 5.547, el 58,2 por ciento, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press.

Con estas cifras, ambas cuencas superan el volumen almacenado hace un año, cuando el Tajo estaba al 56,2% y el Guadiana al 41,3%. Asimismo, la situación actual también es más favorable que la media de los últimos diez años, que se sitúa en el 46,7% y el 41,1%, respectivamente.

DATOS NACIONALES

La reserva hídrica española almacena 30.559 hectómetros cúbicos (hm3), es decir, está al 54,5% de su capacidad. En comparación, esto supone 8,3 puntos más que la media de la última década, cuando a estas alturas del año ha almacenado 25.905 hm3; y 3,2 puntos más que en 2024, cuando tenía 28.764 hm3.

La vertiente atlántica almacena 23.541 hm3 y está al 55,5%. En paralelo, la mediterránea tiene 7.018 hm3 y almacena 51,4%. Durante esta semana, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Vigo (Aeropuerto) con 117,4 litros por metro cuadrado (l/m2).

Las cuencas que están por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (75,3%), el Cantábrico Occidental (68,6%), el Miño-Sil (62,6%), Galicia Costa (72,7%), las Cuencas internas del País Vasco (81%), el Duero (56,4%), el Tajo (58,4%), el Guadiana (58,2%), el Tinto, Odiel y Piedras (72,9%), el Ebro (56%) y las Cuencas internas de Cataluña (70,6%).

Por debajo del 50% está Guadalete-Barbate (42,1%), el Guadalquivir (44,7%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (42,8%), el Júcar (49,9%) y el Segura (22%). De acuerdo con el último boletín de la Conferencia Hidrográfica del Segura (CHS), publicado el día 7, señala que la cuenca tiene 252 hm3 y está al 22% de su capacidad. En comparación, el año pasado almacenaba 242 hm3 y estaba al 21%.