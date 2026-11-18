El director y productor Emilio Aragón, y el director gerente de la Fundación Orquesta de Extremadura, Diego Dueñas, presentan el espectáculo 'Luz, Cámara...¡Orquesta!' - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director y productor Emilio Aragón vuelve a colaborar con la Orquesta de Extremadura para dirigir el estreno absoluto de 'Luz, cámara... ¡Orquesta!', un nuevo espectáculo dedicado a su música compuesta para cine que se podrá escuchar el día 19 en el Palacio de Congresos de Badajoz y el 20 en el de Cáceres.

En concreto, el programa reúne partituras de suites y variaciones de 'Pájaros de papel', 'Carlitos y el campo de los sueños', 'Una noche en el Viejo México' y 'El compromiso', de manera que recorre diferentes etapas de otra de las muchas facetas de la trayectoria de Emilio Aragón, que acaba de publicar la novela infantil y juvenil 'El desafío de los caballeros. Telmo Lobo 4'.

'Pájaros de papel' fue su primera película como director y su banda sonora, publicada en 2010, combina la música incidental con canciones vinculadas al mundo del vodevil y de los artistas de la posguerra que retrata la cinta. A continuación, se escuchará la música de 'Carlitos y el campo de los sueños', película familiar que supuso el debut de Aragón como productor cinematográfico y para la que también compuso la banda sonora.

En el caso de 'Una noche en el Viejo México', está dirigida por el propio Aragón y su protagonista es el recientemente fallecido Robert Duvall, y en el de 'El compromiso' es una película documental donde la cámara acompaña a Emilio Aragón en el reto de interpretar el 'Concierto en sol mayor' de Ravel y supone la oportunidad de escuchar en primicia su música en directo.

Se trata de la segunda colaboración de Emilio Aragón y la Orquesta de Extremadura, tras el estreno en mayo de 2025 de 'Había una vez, una orquesta', como ha destacado en la presentación de este nuevo espectáculo el director gerente de la Fundación Orquesta de Extremadura, Diego Dueñas, junto al director y productor.

Dueñas ha señalado en su intervención que se trata del nuevo espectáculo que Emilio Aragón estrena junto a la Orquesta de Extremadura, de manera que vuelve a ponerse al frente de esta última y, en esta ocasión, dirigiendo un programa construido a través de la música para lo audiovisual aunque en un formato concebido para sala de conciertos.

Para una institución como la OEx, este tipo de proyectos tienen un valor "especial", dado que le permite explorar nuevas propuestas artísticas, acercar la música sinfónica a nuevos públicos y mostrar la versatilidad de una orquesta como la extremeña. Asimismo, es un "orgullo" y una "satisfacción" recibirlo de nuevo y comprobar que aquella primera experiencia tiene continuidad, en una relación artística que confía en que siga entre ambas partes.

De este nuevo espectáculo habrá dos funciones, el jueves 19 de noviembre en el Palacio de Congresos de Badajoz y el viernes 20 en el de Cáceres, ambas a las 20,00. Las entradas están disponibles en la taquilla en internet de la Orquesta de Extremadura, con un precio reducido por compra anticipada.

EL "MAYOR REGALO"

Por su parte, Emilio Aragón ha reconocido que en Extremadura se siente "en casa" y ha indicado sobre la anterior experiencia con la OEx del año pasado que, a nivel personal, se queda con la convivencia durante los ensayos y que lo ve "el mayor regalo" al poder hacerlo con una orquesta del nivel de la extremeña, que interpreta composiciones suyas, lo cual es "maravilloso".

También ha destacado el "día después" y los comentarios "tan bonitos" que ha recibido de muchos sitios, también personales, caminando por la calle por Badajoz, Cáceres o Mérida, lo cual es en su opinión el "mayor regalo", dado que desde hace unos años procura acercar la música sinfónica, en este caso las bandas sonoras, a un público más joven y familiar como al que estaba dirigido el concierto del pasado año.

En esta ocasión, ha detallado, cambian "un poco" el registro y son cuatro composiciones "completamente distintas", una de ellas la banda sonora que compuso para su ópera primera como director como 'Pájaros de papel', junto a la que creó para la película infantil y familiar 'Carlitos y el campo de los sueños'.

El programa se completa con la banda sonora de una película que pudo dirigir en Texas, Estados Unidos, con Robert Duvall como actor protagonista, 'Una noche en el Viejo México', que le permitió explorar el universo de la música del sur estadounidense y de la frontera con México, ante lo que ha matizado que ha hecho una adaptación "especial", y que todo lo que van a interpretar en este espectáculo se puede decir que es "estreno", porque, por ejemplo, las versiones de las dos primeras películas son suites que ha vuelto a "recomponer", de "alguna manera".

En el caso de 'Una noche en el Viejo México' ha revisitado algunos de los momentos de la banda sonora llevándolo a la sinfónica, mientras que también se estrena la música que ha compuesto para un documental que se estrenará el año que viene, denominado 'El compromiso' sobre su proceso de estudio del 'Concierto en sol mayor' de Ravel.

Emilio Aragón reconoce sobre el proceso de ensayo de estos días en cuanto al ambiente de trabajo o el respeto a la hora de compartir, al estar ellos abiertos a lo que él les dice en cuanto a guías y códigos y también en su caso, que se aúna en un "lenguaje entre los maestros de la orquesta" y él mismo y en un ejercicio de "muchas manos que están moldeando esta arcilla" que tilda de "maravilloso". Igualmente, cree que esa "química" se llega a transmitir al auditorio y no tiene "más que palabras de elogio para la orquesta, porque es un verdadero disfrute".

'TELMO LOBO 5' Y NUEVA PELÍCULA

Preguntado por sus actuales proyectos, ha avanzado que está escribiendo 'Telmo Lobo 5' dentro de una saga de novelas infantiles y juveniles que edita Alfaguara después de que hace dos semanas saliera 'Telmo Lobo 4', de la que reconoce que sería "muy tentador" la posibilidad de que viese la luz como una serie de televisión o un largometraje, pero que actualmente le interesa la parte literaria en aras de fomentar la lectura entre niños de entre 9 a 14 años.

Al mismo tiempo, ha adelantado que también prepara su tercera película, en la que será director y coguionista junto a Fernando Castets, así como que en concreto están en la fase de empezar a sentarse con los actores de la parte referida a la preproducción y está "muy ilusionado" y con "muchas ganas" porque le "apetece mucho esto de poder contar una historia con estos tres actos griegos y que solamente tienes una bala en la recámara".