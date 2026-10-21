Empleados públicos de Administración General se concentran en Mérida para pedir a la Junta equiparación salarial "digna"

1127263.1.260.149.20261021120347 Empleados públicos de Administración General de la Junta de Extremadura se concentran en Mérida para pedir equiparación salarial - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casi un centenar de empleados públicos de Administración General de la Junta de Extremadura se han concentrado este miércoles, 21 de octubre, frente al edificio Morerías de Mérida para solicitar al Ejecutivo autonómico una equiparación salarial "seria, decente y digna" para dicho sector.

Así, convocados por la plataforma CTSAGEx, los participantes tachan de "insuficiente" la oferta de "25 millones de euros" planteada por la Junta para la equiparación salarial en Administración General, y advierten de que continuarán con las movilizaciones y concentraciones --sin fecha definida aún-- hasta que el Gobierno extremeño rectifique su postura actual.

"El siguiente paso es movilizarnos, como hicimos el 29 de septiembre. Si no nos ponen una propuesta económica seria, decente y digna, nos volveremos a manifestar y celebraremos más concentraciones", ha sentenciado en declaraciones a los medios la vicepresidenta de la plataforma convocante de la concentración, Yolanda Prieto Cuadrado.

En todo caso, ha rehusado hablar por el momento de una posible huelga en el sector si la Junta sigue sin acceder a las peticiones del colectivo, hasta determinar cómo va evolucionando la negociación.

"Yo no voy a hablar de huelga, eso ya será más adelante. Huelgas ahora mismo están paralizadas porque (los sindicatos y la Junta) están en negociaciones, y conforme vaya habiendo las negociaciones, así decidiremos. No nos adelantamos a un futuro y tampoco vamos a decir palabras tan fuertes como son la huelga", ha declarado.

Con ello, ha insistido en que el objetivo es "intentar acortar lo que es la brecha salarial, porque hay una gran desigualdad que los funcionarios y funcionarios de Extremadura, que no cobran exactamente lo mismo que el mismo trabajo que hacen que lo que cobra un funcionario en Castilla y León, por ejemplo".

De este modo, ha advertido de que los empleados públicos de la comunidad están ya "cansados"; y ha considerado "insuficiente" la propuesta de "25 millones de euros" ofrecida por la Junta, ya que según ha indicado "para equiparar salariamente con el resto de comunidades" la cifra necesaria sería de "entre 125 y 130 millones de euros".

"No somos funcionarios de segunda, somos funcionarios de primera", ha insistido, al tiempo que ha recordado que su plataforma no participa en la Mesa Sectorial de Educación y, por tanto, tampoco puede aportar más datos sobre cifras en la negociación.

En todo caso, ha recordado que la plataforma CTSAGEx ya ha pedido a la Junta la posibilidad de mantener una reunión para abordar la temática, algo que hasta el momento no se ha producido, aunque lo volverán a solicitar.