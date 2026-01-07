Las empresas extremeñas pueden pedir desde este jueves ayudas autonómicas para proyectos de investigación industrial

Una investigadora en un laboratorio. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las empresas extremeñas pueden solicitar desde este jueves, 8 de enero, las ayudas de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta destinadas a la financiación de proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental realizados por pequeñas y medianas empresas (pymes) de base tecnológica y startups en la comunidad.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles, día 7, la resolución de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta por la que se convocan estas ayudas, que están dotadas con 10.000.000 de euros.

En la modalidad I destinada a pymes, el importe mínimo de la inversión proyectada será de 25.000 euros y el importe máximo de inversión subvencionable será de 250.000 euros (IVA excluido).

En la modalidad II destinada a pymes de base tecnológica, el importe mínimo de la inversión proyectada será de 25.000 euros y el máximo de inversión subvencionable será de 250.000 euros (IVA excluido).

Por último, en la modalidad III destinada a startups, el importe mínimo de la inversión proyectada será de 15.000 euros y el máximo de inversión subvencionable será de 85.000 euros (IVA excluido).

Con estas ayudas se pueden financiar gastos de personal, la adquisición de equipamiento científico-tecnológico, gastos relativos a la investigación, consultoría de I+D+i o costes de gestión para la preparación y justificación del proyecto.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, que comenzará a computarse a partir de este jueves, 8 de enero, informa en nota de prensa la Administración autonómica.

Estas ayudas se tramitan en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria periódica. Su concesión se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración a los que se refiere el artículo 16 del decreto de bases reguladoras.

Podrán concurrir a esta convocatoria, los proyectos presentados en todos los ámbitos de intervención en I+D+i para la especialización inteligente de Extremadura, detallados en la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de Extremadura 2021-2027. En la misma se engloban los proyectos de Agroalimentación, Transición Ecológica, Salud y bienestar, Industrias culturales y de turismo y Transformación Digital.

La mayor parte de los fondos, el 70 por ciento, se concederá al inicio, para que las empresas tengan presupuesto con el que iniciar el proyecto aprobado. El 30 por ciento restante se abonará después de justificar el proyecto.

La financiación de estas ayudas se realizará con cargo al Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de Extremadura correspondiente al periodo de programación (2021-2027), dentro del Objetivo Político 1 'Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora inteligente y una competitividad TIC regional'. El porcentaje de cofinanciación de los fondos Feder es de un 85 por ciento.