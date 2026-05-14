Encarna Solís renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Cáceres para ponerse al frente del SES

Encarna Solís renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Cáceres para ponerse al frente del Servicio Extremeño de Salud - EUROPA PRESS

CÁCERES 14 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha conocido este jueves la renuncia a su acta de la hasta ahora concejala de Asuntos Sociales, Encarna Solís, tras su nombramiento como gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), por lo que abandona la política municipal para afrontar una nueva responsabilidad regional.

La renuncia se ha producido en la sesión extraordinaria convocada para aprobar de forma inicial los presupuestos generales del ayuntamiento cacereño, que han salido adelante con los votos de PP y Vox. Solís ha participado en la votación y tras la aprobación se ha materializado su renuncia.

La gerente del SES ha tomado la palabra, visiblemente emocionada, para decir que se marcha del ayuntamiento cacereño "tranquila" con la satisfacción de "haber trabajado siempre con honestidad, con responsabilidad y con la mejor intención posible", al tiempo que ha hecho un repaso por su gestión al frente de las políticas de servicios sociales, mujer y LGBTI.

Asimismo, ha agradecido al alcalde Rafael Mateos la "confianza, cercanía, por tu comprensión y calidad humana", y la oportunidad de "haber trabajado por y para mi ciudad". En su intervención, ha tenido palabras para los trabajadores de sus áreas de competencia y ha pedido a los grupos de la oposición que "hagan política de verdad" huyendo de las mentiras y las descalificaciones.

Respecto a su gestión al frente del IMAS ha defendido que el presupuesto ha superado este año los 4,3 millones de euros, un 7% más que el ejercicio anterior con un incremento en partidas de igualdad LGTBI, mayores, campamentos inclusivos y atención a colectivos vulnerables.

También ha valorado que Cáceres se haya incorporado al sistema Viogén con participación de la Policía Local en la atención a víctimas de la violencia de género, y que se hayan potenciado las políticas a personas mayores con circuitos culturales o talleres de memoria.

Los campamentos urbanos para menores se han ampliado y se ha implementado su carácter inclusivo con una reserva para menores con discapacidad. Además, se ha mejorado el protocolo de atención a personas sin hogar y se han incrementado las ayudas para hacer frente a mínimos vitales.

Por su parte, el alcalde Rafael Mateos ha resaltado "su gran vocación de servicio" y le ha deseado "suerte y éxito en su nueva responsabilidad frente al Servicio Extremeño de Salud" con "la certeza de que esa capacidad de trabajo que ha demostrado redundará, en esta ocasión, en beneficio de todos los extremeños".

"Es un auténtico privilegio tenerla en esta corporación, tenerla al frente del IMAS, pero también les aseguro que es un privilegio quizás mayor y un auténtico honor tenerla como compañera ahí fuera y como amiga", ha dicho antes de levantar la sesión.

REMODELACIÓN DE GOBIERN LOCAL

Cabe recordar que el nombramiento de Encarna Solís como nueva gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES) obligará a remodelar el Gobierno local cacereño. El siguiente en la lista de la candidatura que el PP presentó a las elecciones municipales de 2023 en la capital cacereña es Jaime Alejandro Jabato García, que ha ocupado el puesto de coordinador de infraestructuras deportivas de la Junta de Extremadura en la pasada legislatura.

Solís ocupaba la Concejalía del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), Mujer y LGTBI y, desde septiembre de 2023, también se hizo cargo de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres. Su salida obligará a reestructurar las competencias del Gobierno local cacereño.

La marcha de Encarna Solís supone la segunda baja en el Gobierno de Rafael Mateos en el Ayuntamiento de Cáceres en esta legislatura 2023-2027. La primera renuncia fue la de Raquel Preciados, que asumió la dirección del Museo de Cáceres.

Tras la marcha de Preciados, entró en el Ejecutivo cacereño Noelia Rodríguez, quien se hizo cargo de la cartera de Deportes, mientras que las competencias de Raquel Preciados --Turismo y Patrimonio Histórico-- se distribuyeron entre Ángel Orgaz y Tirso Leal.