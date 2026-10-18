Un encuentro analizará en Badajoz el impacto y el futuro de la cooperación transfronteriza con Portugal

Cartel del encuentro en Badajoz para analizar el impacto y el futuro de la cooperación transfronteriza con Portugal - FEMPEX

BADAJOZ, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un encuentro institucional y técnico el próximo 27 de octubre en Badajoz analizará el impacto y el futuro de la cooperación transfronteriza con Portugal.

Está organizado por la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) junto a las diputaciones de Badajoz y Cáceres con motivo del 40º aniversario de la firma de los tratados de adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas -en 1985 y su entrada en vigor en 1986-.

La cita tendrá lugar en El Hospital Centro Vivo de Badajoz y analizará el impacto de estas cuatro décadas de cooperación transfronteriza local y los retos de futuro más inmediato. En él participarán alcaldes, concejales y personal técnico de ayuntamientos, mancomunidades y grupos de acción de la región.

Al respecto, en nota de prensa la Fempex destaca que a lo largo de estas cuatro décadas de adhesión a Europa, los fondos europeos y los programas de cooperación transfronteriza han resultado "determinantes" para modernizar infraestructuras "esenciales", eliminar "barreras históricas" y consolidar "alianzas estratégicas" a ambos lados de la Raya.

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