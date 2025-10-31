La época de peligro alto de incendios se salda en Extremadura con 50.089 hectáreas quemadas, el 79% de pasto y matorral

MÉRIDA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La época de peligro alto de incendios en 2025 se ha saldado en Extremadura con un total de 50.089 hectáreas quemadas, de las que el 79,6 por ciento han sido de pastos y matorral, es decir, superficie de rápida regeneración, mientras que el 20,4 por ciento correspondían a masa forestal arbolada.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, ha dado a conocer estos datos en una rueda de prensa tras la celebración del comité de dirección del Plan Infoex, en el que se ha hecho balance de la campaña de 2025, que ha sido la que más superficie afectada ha registrado.

En su intervención, Ramírez ha agradecido la labor de los 856 trabajadores del Plan Infoex, los 138 bomberos forestales conductores de refuerzo, los 257 agentes del medio natural y todos los demás efectivos que han participado este verano en la extinción de los incendios en la región.

17 GRANDES INCENDIOS FORESTALES Y 50.000 HECTÁREAS QUEMADAS

Extremadura ha registrado esta época de peligro alto 17 grandes incendios forestales, cuando la media venía siendo de tres, algo que también ha ocurrido a nivel nacional, con 62 grandes incendios, cuando la media solían ser 21.

En cuanto a las incidencias, la región ha acumulado 1.465, el 52 por ciento en la provincia de Badajoz y el 48 por ciento en la de Cáceres. El 52 por ciento de las incidencias fueron incendios forestales, el 30 por ciento incendios no forestales y el 18 por ciento falsas alarmas y otros.

Los mayores incendios forestales se han localizado en Jarilla (16.536 hectáreas), Llerena (5.849 hectáreas), Cáceres (3.703 hectáreas) y Caminomorisco (2.682 hectáreas).

Asimismo, La Serena ha sido la zona de coordinación con más incidencias (157), seguida por Ambroz-Jerte-Tiétar (137), Badajoz centro (128) y Cáceres centro (127).

En cuanto a las 50.000 hectáreas de superficie quemadas, 33.855 se concentran en Cáceres, el 67,6 por ciento, y el resto en la provincia de Badajoz. Asimismo, el 54,4 por ciento de la superficie fueron dehesas y pastos, el 25,2 por ciento matorral y monte bajo y el 20,5 por ciento zona arbolada.

En este sentido, el consejero ha puesto que valor que, en el año 2023, en el que también se sufrieron importantes incendios en Extremadura, ardieron 9.965 hectáreas arboladas, un número muy similar al de este año.

También ha comparado el consejero las cifras de este año 2025 con las del último decenio 2016-2025. De esta forma, 2025 ha sido el año con más siniestros, 766 frente a 659 de media, y con más superficie forestal afectada con 50.089 hectáreas, frente a las 11.836 de media.

El consejero de Gestión Forestal también ha subrayado que 2025 ha sido el año con más incendios de nivel 1, en concreto ha sido 110 incendios, cuando la media de los últimos cinco años ha sido 25.

