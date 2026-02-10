Un escape de gas en una obra obliga a cortar varias calles en el barrio de Nuevo Cáceres

Varias calles cortadas en el Nuevo Cáceres por un escape de gas - EUROPA PRESS

CÁCERES 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un escape de gas en una obra que se está llevando a cabo entre la calle Córdoba y Berna del barrio de Nuevo Cáceres ha obligado esta tarde a cortar varias calles de la citada barriada cacereña por motivos de seguridad.

Varias dotaciones del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Cáceres y Policía Local han perimetrado un área alrededor de la parcela donde se ha producido el suceso, en torno a las 18,15 horas. Todo parece indicar que una máquina que está llevando a cabo trabajos de movimiento de tierras en una parcela donde se va a construir un edificio podría haber causado el escape.

En estos momentos continúa cortado un perímetro de dos manzanas que comprenden las calles San Petersburgo, Córdoba, Évora y Juan Solano Pedrero, y no se puede acceder con vehículos al interior de esta zona.

Las restricciones en el tráfico y la obligación de desviar los coches a la avenida principal de Pierre de Coubertin ha causado algunas restricciones en la circulación, que está siendo controlada por agentes de la policía local.