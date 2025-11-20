Escolares de Mérida disfrutan de su derecho al juego durante una jornada lúdica en la Ciudad de la Infancia

Las delegadas municipales, Susana Fajardo y Laura Iglesias, asisten a la apertura de la Ciudad de la Infancia a los centros educativos de Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad de la Infancia de Mérida ha abierto sus puertas durante toda la mañana de este jueves para recibir a escolares de los centros educativos de la ciudad para fomentar los derechos y deberes de los menores relacionados con el juego.

Esta iniciativa, enmarcada en el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre, nace de una propuesta del equipo de Infantil del CEIP Miguel de Cervantes, tal y como han presentado la delegada de Educación, Susana Fajardo, quien ha estado acompañada por la delegada de Comercio, Laura Iglesias.

Así, Fajardo ha señalado que esta propuesta, que cuenta con el apoyo del ayuntamiento, es "muy buena" y "merece la pena" repetirse cada año, para que "todos los centros puedan participar y desarrollar nuevas iniciativas que complementen su labor pedagógica".

Además, ha expresado su "deseo" de que cada 20 de noviembre se convierta en una fecha para celebrar este día, y ha asegurado que la iniciativa será todo un "éxito".

Por su parte, la maestra del CEIP Miguel de Cervantes de Mérida Lucía Ramos ha destacado que se trata de una "experiencia maravillosa" para que los 63 escolares del centro de entre 3 y 5 años, "disfruten de su derecho a jugar mediante manualidades y un recorrido en el tren turístico para conocer la ciudad".