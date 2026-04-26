Las Escuelas de Música de Badajoz cambian este miércoles las aulas por la calle para dar un concierto abierto al público

Cartel de 'Música en la Calle 2026', que se celebra el 29 de abril en la Plaza López de Ayala de Badajoz. - AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

BADAJOZ 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alumnos de las Escuelas Municipales de Música de Badajoz van a salir este miércoles, 29 de abril con un concierto abierto al público en la Plaza López de Ayala.

Se trata de la iniciativa 'Música en la calle' en la que van a participar alumnos de las aulas de guitarra, piano y violín. La cita comenzará a las 19,30 horas.

Los alumnos interpretarán piezas clásicas de Mozart, Bach, Schumann, Rameau, pero también canciones modernas de Leonard Cohen, de The Beatles, Enrio Morricone o Tom Jobim. Además, se ofrecerá un taller de flamenco, ofreciendo una muestra variada y dinámica del trabajo que hacen las escuelas.

La iniciativa, según informa el Ayuntamiento de Badajoz en su página web, busca acercar la música a la ciudadanía, sacándola de las aulas para compartirla en un espacio público y dar mayor visibilidad al talento que se forma en la ciudad.

Así, constituye una oportunidad para disfrutar de la música en directo y apoyar a jóvenes intérpretes en un entorno "cercano y accesible".