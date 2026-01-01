El espectáculo de circo 'La Premiere' llega el próximo sábado al Teatro López de Ayala de Badajoz

Espectáculo 'La Premiere' - TEATRO LÓPEZ DE AYALA

BADAJOZ, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo de circo 'La Premiere' llega el próximo sábado, día 3, al Teatro López de Ayala de Badajoz, a las 19,00 horas, de la mano de Teatrapo Producciones.

La historia muestra cómo cuatro artistas, con caracteres totalmente opuestos, muestran sus personalidades y se "desnudan" para meterse en la piel de los personajes que van a interpretar en una mezcla de circo/teatro.

Las entradas para asistir al espectáculo cuestan 10 euros, según informa el Teatro López de Ayala de Badajoz.