La espera media para una intervención quirúrgica en Extremadura baja a 135 días tras reducirse un 23,8% en 2025

El gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Jesús Vilés, y la directora de Atención Sanitaria, Gemma Milanés, presentan las cifras de la lista de espera sanitaria al cierre de 2025. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha reducido el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica en 43 días en el último año, situándose en 135 días a 31 de diciembre de 2025, un 23,8 por ciento menos que un año antes.

Asimismo se ha reducido el número de pacientes en lista de espera quirúrgica en 2.063 personas, lo que supone un 8,43 por ciento menos que hace un año, así como hay 2.565 personas menos fuera del periodo de garantía, que son 180 días, lo que supone un 26 por ciento menos, situándose así en niveles previos a la pandemia, según ha subrayado el director gerente del SES, Jesús Vilés, en la presentación de los datos de la lista de espera sanitaria.

Una comparecencia en la que ha resaltado asimismo que 1.884 pacientes que llevaban más de un año de espera para ser intervenidos han salido de la lista, lo que supone una mejora del 54%.

Estos resultados son fruto de una mayor actividades en el SES durante el último ejercicio, que ha permitido reducir las listas de espera también en el caso de la primera consulta con el especialista y las pruebas diagnósticas.

En el caso concreto de las intervenciones quirúrgicas, se han realizado un total de 98.304, lo que supone 1.441 más que en el año 2024, mientras que las consultas externas se cifran en 1.975.119, también récord histórico al superar en 76.218 el máximo ya alcanzado en 2024.

