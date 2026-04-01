La Esperanza y El Cristo Negro procesionan en Cáceres este Miércoles Santo

El Cristo Negro procesiona este Miércoles Santo en Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa de Cáceres, declarada de Interés Turístico Internacional, contará este Miércoles Santo con dos procesiones. La Cofradía de los Ramos celebra su segundo desfile en la Pasión cacereña esta vez con el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de la Esperanza, mientras que el Cristo Negro, una de las procesiones más multitudinarias, también procesionará una vez más por las calles y plazas intramuros de la ciudad.

La primera en salir será la Cofradía de los Ramos, que partirá a las 21,00 horas de la iglesia de San Juan con el Cristo de la Buena Muerte (autor anónimo de la escuela castellana, siglo XVII) y María Santísima de la Esperanza (José García Bravo, 1949) una de las pocas imágenes marianas que desfilan bajo palio en la capital cacereña.

La comitiva, tras atravesar la plaza de San Juan, enfilará la Gran Vía para llegar a la Plaza Mayor. Continuará por Gabriel y Galán, plaza del Duque, Sancti Espíritu, Margallo, Ríos Verdes, calle Andrada, Santo Domingo, plaza de la Concepción, Moret, Pintores y templo de San Juan, donde se recogerá al filo de la medianoche.

El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda Infantil de Cornetas y Tambores del Espíritu Santo de Cáceres, la agrupación musical Virgen de la Misericordia de Cáceres y la Agrupación Músico-Cultural de Bienvenida.

CRISTO NEGRO

Cuando se recojan el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de la Esperanza saldrá por las calles intramuros la Cofradía del Santo Crucifijo de Santa María de Jesús, más conocido como Cristo Negro, fundada en 1490. Se trata de una de las procesiones que más público congrega por la singularidad de la ceremonia.

A las doce en punto de la noche se abrirán las puertas de la concatedral de Santa María y asomará la presencia de esta talla de autor anónimo y datada a mediados del siglo XIV. La hermandad celebra este año el 40 aniversario de su refundación porque, aunque se creó en 1490, se impulsó en 1986 con nuevos estatutos y fue entonces cuando empezó a adquirir su popularidad.

El Cristo Negro es una talla en madera de mediados del siglo datada entre 1345 y 1360, que pudo estar vinculada a la Orden del Temple. Al principio, su adoración surgió como una devoción de la nobleza cacereña, pero poco a poco el Cristo Negro fue siendo adorado por el pueblo llano.

El color oscuro de la imagen podría ser debido al uso de la madera de Iroko, procedente del centro de África y que se caracteriza por la gran resistencia a los xilófagos y su continua oxidación.

La procesión del Cristo Negro es una de las señas de identidad de la Semana Santa cacereña y es una de las más concurridas. Los estatutos de la hermandad establecen que el paso nunca puede salir de los límites de la muralla histórica, por lo que su recorrido transcurre intramuros.

El límite de hermanos es de entre 50 y 59 y existe un voto de silencio durante el desfile procesional, en el que los cofrades van ataviados con una túnica negra de monjes benedictinos y con la cara tapada por una capucha.

El itinerario atraviesa la plaza de Santa María para enfilar los adarves de la muralla, llegar a la Puerta de Mérida y subir por la calle Ancha hasta la plaza de San Mateo. Allí, bajará por la Cuesta de la Compañía hasta la plaza de San Jorge y girará por la Cuesta del Marqués para coger el adarve del Cristo, Obras de Pío Roco, calle Tiendas y llegará a la plaza de Santa María, donde se recogerá en la concatedral al filo de las 2,30 horas

El sonido de una esquila y el de un timbal destemplado anuncian el principio y cierre del cortejo procesional de los hermanos del Cristo Negro, con procesionan bajo su capucha y con su cíngulo de esparto prendido a la cintura acompañados por guantes y zapatos negros.