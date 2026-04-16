La esperanza de vida en Extremadura sube hasta los 83,1 años en 2024

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MÉRIDA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La esperanza de vida en Extremadura en 2024 ha sido de 83,1 años, incrementándose en 0,1 años respecto al valor del año anterior, según ha informado el Instituto de Estadística de Extremadura.

Por sexo, las mujeres tuvieron una esperanza de vida superior en 5,6 puntos a la de los hombres, ya que ha sido de 86 años en mujeres y de 80,4 años en hombres.

En la provincia de Badajoz la esperanza de vida fue de 82,8 años y entre los municipios de más de 2.000 habitantes, Fregenal de la Sierra alcanzó la mayor esperanza de vida de la provincia (85 años) y La Albuera la menor (78,8 años).

Por su parte, en la provincia de Cáceres la esperanza de vida fue de 83,6 años. Sierra de Fuentes registró la mayor esperanza de vida de la provincia entre los municipios de más de 2.000 habitantes (87,1 años); mientras que la menor se dio en Alcuéscar (76,7 años).