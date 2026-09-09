En estado crítico una mujer de 45 años y herido leve un menor de 12 años en un accidente de tráfico en Badajoz

Archivo - Hospital Universitario de Badajoz - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 45 años de edad ha sido trasladada en estado crítico al Hospital Universitario de Badajoz tras sufrir un accidente de tráfico en la capital pacense.

El siniestro, que ha consistido en una colisión entre un coche y una moto, ha provocado también heridas leves a un menor de 12 años de edad, que ha sido trasladado al Hospital Materno Infantil.

El accidente ha tenido lugar poco antes de las 18,30 horas de este miércoles, 9 de septiembre, en el Paseo de los Condes de Barcelona, según informa el 112 de Extremadura.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada, un equipo médico del Punto de Atención Continuada y efectivos de la Policía Local.