Evacúan la localidad cacereña de Grimaldo por un incendio forestal provocado por camión ardiendo en la A-66

1108472.1.260.149.20260801170534 Incendio forestal en Casas de Milán - PLAN INFOEX

CÁCERES, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Grimaldo ha sido evacuada en la tarde de este sábado, 1 de agosto, por la proximidad de un incendio forestal que ha provocado un camión que ha salido ardiendo en la autovía A-66.

Pasadas las 15,00 horas de este sábado, un camión que circulaba por la autovía A-66 ha salidado ardiendo a la altura del punto kilométrico 505, en sentido norte.

El fuego originado en el vehículo pesado, se ha propagado a la vegetación colindante, afectando tanto al entorno forestal como a las inmediaciones de la autovía, por lo que se ha declarado un incendio forestal en el término municipal de la localidad cacereña de Casas de Millán.

El Plan Infoex ha declarado el nivel 1 de peligrosidad de este incendio por afección a la localidad de Grimaldo, que ha sido desalojada, según informan fuentes de la Guardia Civil.

En la extinción del incendio trabajan cuatro unidades de bomberos forestales terrestres y dos helitransportadas, así como un agente del Medio Natural y un técnico de extinción.

También trabajan en la zona nueve helicópteros, cuatro aviones de extinción y tres vehículos de maquinaria pesada, según avanza el Plan Infoex.

Hasta el lugar se han desplazado además patrullas de la Guardia Civil para garantizar la seguridad, regular la circulación y facilitar las labores de extinción.