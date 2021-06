El exalcalde de Mérida Pedro Acedo presenta un centenar de avales para aspirar a la presidencia del PP de Badajoz

BADAJOZ, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Mérida Pedro Acedo ha presentado en la mañana de este miércoles un centenar de avales dentro del proceso abierto para la elección del presidente del Partido Popular de la provincia de Badajoz, en el que considera que puede "aportar mucho para mejorar lo que es el partido en la provincia en todos los sentidos".

En declaraciones a los medios, Acedo ha señalado que este miércoles, día 9, termina el plazo para presentar candidaturas a la presidencia del Partido Popular provincial y que él mismo es un "humilde" afiliado "más" que ejerce sus derechos a esa presentación, y cumple con los requisitos, como llevar más de 30 años en el partido, "por lo tanto más de un año con creces".

"Presento más de 75 avales que son los que son necesarios según el mismo partido, y sobre todo creo que puedo aportar mucho para mejorar lo que es el partido en la provincia en todos los sentidos", ha señalado, para recalcar que cree que puede aportar a que la formación "siga creciendo" y "sobre todo siendo un partido grande" y a "que la gente no se vaya en desbandada como se ha ido".

En este punto, Acedo ha expuesto que no va a criticar a nadie y que quiere que, "como ha dicho tanta gente", que el afiliado se "pueda presentar, pueda participar y pueda acceder a una presidencia, la presidencia del partido".

"Por qué no, tengo experiencia, esto no es como piensan algunos una carrera de 100 metros o de velocidad, esto es, creo yo al menos, que para los que hemos estado en diferentes instituciones, diferentes áreas del partido, con esa experiencia de haber ganado, de haber perdido durante muchos años", ha remarcado, junto a que pueden transmitir y ayudar a las nuevas generaciones y a quienes quieren estar en política "a que efectivamente el partido sea un partido grande para ayudar a esta provincia, para ayudar a Extremadura a que las cosas vayan mejor".

"Mejorar, mejorar y mejorar, trabajar y que la gente que esté aquí quiera estar aquí", ha continuado Pedro Acedo, que ha desvelado que el que fue presidente del Senado y también presidente regional del Partido Popular, Juan Ignacio Barrero, ha sido el primero que le ha avalado y que le ha "cogido" esta semana fuera en el extranjero, por lo que ha tenido "24 horas para reunir los avales", en las que ha reunido "con la ayuda de gente también del partido los avales suficientes" para presentarse.

EXPERIENCIA Y HABLAR CLARO

Del mismo modo, ha insistido en que se presenta porque está en su derecho, porque quiere, porque puede y, como es "humilde", no dirá que porque sabe, pero sí que tiene "experiencia más que suficiente para ayudar y para que éste sea un partido grande" y para ayudar "a que no se vaya la gente en desbandada como se ha ido" y cree que "con poco cariño en muchos casos", a la vez que ha sostenido que, en su opinión, "el partido no ha funcionado en la provincia" y "no ha ayudado al municipalismo necesario".

Una valoración que hace tras las "200 últimas llamadas" que ha podido hacer y en las que "la queja es permanente", ha agregado, junto con que, a su juicio, "hablar claro es bueno, no va en detrimento del partido ni va en contra de la unidad necesaria".

"¿Los partidos promueven entonces con la boca pequeña que la gente se presente o qué significa que no se pueda presentar nadie? ¿Eso es la unidad? ¿Que no tengamos voz? ¿Qué no digamos y denunciemos que el partido está hecho unos zorros en toda esta provincia? ¿Eso es lo que significa la unidad? Hay que decir la verdad para corregirlo y lo digo yo que he tenido tantos errores", ha apuntillado Pedro Acedo, para quien "no se trata de reunirse para ver qué cargo vas a tener tú o qué cargo voy a tener yo" y que no necesita "nada del partido para vivir, ni ningún cargo".

Interpelado por si cree que tiene posibilidades frente a la otra candidatura, ha apelado a ver si le "dejan jugar o no" y si le "dejan participar de verdad o no o si lo hacen con la boca pequeña", de manera que si puede participar, hablar con la gente "y no hay trampas" cree que tiene "posibilidades" y "palabras para convencer a muchos" para que le apoyen.

"No quiero ser ya más ni senador ni diputado ni nada parecido, no quiero cargos quiero ayudar, quiero que este partido resurja, no como fue, sino como debe ser, no quiero hablar del pasado, el pasado para ver los errores que hemos tenido y corregirlos", ha concluido Acedo, para aseverar que no tiene "intereses particulares ninguno", que renuncia a cualquier cargo institucional y que quiere ayudar y tiene "el mejor proyecto seguro, sin duda alguna" y "más experiencia".