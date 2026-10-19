Las excedencias de hombres para cuidados en Extremadura se multiplican por siete pero las mujeres aún asumen el 72%

MÉRIDA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las cifras de excedencias solicitadas por los trabajadores extremeños y las reducciones de jornada laboral demuestran que, pese a los avances en los últimos años, los cuidados siguen recayendo de forma muy mayoritaria en la mujeres frente a los hombres.

De esta forma, las excedencias por cuidado de familiares en la comunidad autónoma aumentaron de 25 en 2005 a 160 en 2024, multiplicándose por más de seis. De ellas, las solicitadas por hombres pasaron de cinco en 2005 a 45 en 2024, el valor más alto de toda la serie, si bien el peso, aunque se ha reducido, sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres, al pasar del 80 % en 2005 hasta 71,9 % en 2024.

Con el objetivo de revertir esta y otras cifras que ponen sobre la mesa la desigualdad que soportan las mujeres en el cuidado de familiares, la Secretaría General de Igualdad y Conciliación ha puesto en marcha la campaña de difusión del Plan Corresponsables de Extremadura, que este año gira en torno al lema 'Lo que ven hoy lo compartirán mañana'.

Una campaña ambiciosa con presencia en televisión, radio, prensa, medios digitales, redes sociales, vallas publicitarias, autobuses y otros espacios públicos, que se acompañan de una serie de cuatro podcasts en los que se reflexiona acerca de la corresponsabilidad y que podrán se pueden escuchar en Amazon, en Spotify y en otras plataformas digitales.

"Queremos que este mensaje llegue a todos los rincones de Extremadura, porque la corresponsabilidad no es una cuestión que afecte únicamente a las familias que tienen hijas e hijos pequeños", ha señalado la secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, en la presentación de la campaña, en la que se han puesto sobre la mesa otros datos que justifican la necesidad de concienciar a la población para reducir los niveles de desigualdad.

Atendiendo a las excedencias por cuidado de hijos en la región, el número total pasó de 227 en 2005 a 432 en 2024, lo que supone un incremento del 90,3 %. Las mujeres siguen concentrando la mayoría de las excedencias durante todo el periodo, aunque su peso ha descendido desde 95,59 % (2005) hasta 90,74 % (2024). A su vez, el número de padres que solicitaron excedencias aumentó de 10 en 2005 a 40 en 2024, alcanzando un máximo de 63 en 2018.

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