La exconcejala María José Pulido recibe el Premio 25N del Ayuntamiento de Cáceres por su lucha contra el machismo

El alcalde Rafael Mateos apela al compromiso de toda la sociedad para luchar contra la violencia de género



CÁCERES, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exconcejala de Igualdad en la pasada legislatura en el Ayuntamiento de Cáceres, María José Pulido, ha recibido este viernes el Premio 25N que cada año se otorga a personas que destaquen por su lucha contra la violencia de género y a favor de los derechos de las mujeres.

Este reconocimiento lo entrega el Consejo Sectorial de la Mujer, "por su lucha activista en la Plataforma Mujeres por la Igualdad, movimiento asociativo que organiza cada 25N una manifestación de repulsa de la ciudadanía contra la violencia de género, así como los minutos de silencio cada vez que una mujer es asesinada en España, así como por su implicación en la causa como directora general del IMEX", según reza en la propuesta.

Pulido ha recibido el reconocimiento en el transcurso del acto institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que ha tenido lugar en el salón de plenos del edificio consistorial, en el que ha estado acompañada de familiares, amigos y autoridades, entre los que se encontraba el anterior alcalde Luis Salaya, que ha querido estar presente en este reconocimiento a la que fue también la portavoz de su gobierno.

El acto, al que han asistido concejales de todos los grupos políticos con representación municipal (PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos), ha comenzado con un minuto de silencio por las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas.

Pulido ha señalado que es "un honor" recibir este premio que ha sido propuesto por el PSOE, entre otras entidades representadas en el Consejo Sectorial de la Mujer.

"Me propusieron mujeres de Cáceres que me conocen y saben mis defectos y mis debilidades y a pesar de eso me han otorgado este reconocimiento que, sin duda, es importantísimo porque el problema de la violencia de género es un problema real que produce una vida infernal a muchas mujeres y haber luchado contra la violencia de género supone haber luchado por una noble causa, por la dignidad de tantas y tantas mujeres", ha señalado Pulido.

Al respecto, ha apelado al consenso y a la unidad en la lucha contra esta lacra social por lo que ha lamentado que el grupo municipal Vox no haya apoyado el manifiesto conjunto que se ha leído en el acto institucional y que sí ha sido secundado por los otros grupos políticos.

"Creo que la ruptura de ese consenso es algo malo para la sociedad, para la democracia y por supuesto para las mujeres porque las mujeres ahora puede que no perciban que sus instituciones, su ayuntamiento, su junta, su gobierno pueda tener un discurso único de acompañarlas, de atenderlas, de creerlas, sino que pueden dudar y pueden pensar que no tienen razón, que no están bien reconocidas como víctimas o que las vamos a dejar solas", ha indicado Pulido en declaraciones a los medios minutos antes de comenzar el acto, en las que ha apelado a "retomar el diálogo y la unanimidad en torno a ese discurso".

COMPROMISO DE TODA LA SOCIEDAD

En esa línea, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha reivindicado en su discurso "la lucha contra la violencia machista, con firmeza y determinación, para erradicar esta lacra social presente por desgracia, en todas las partes del mundo".

Mateos ha recordado que, a día de hoy, en España han sido asesinadas por sus parejas o exparejas 54 mujeres en lo que va de año, que han muerto dejando 51 niños y niñas huérfanos, "por el simple hecho de ser mujer". A estas cifras hay que sumar el asesinato de 1 menor como consecuencia de la violencia vicaria.

"La violencia de género va más allá del ámbito privado, es un problema de Estado de primer orden que exige la ejecución de las medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia de género. Un documento que contempla la mejora en la atención integral a las víctimas, la promoción de la educación en igualdad y el desarrollo de normas jurídicas que amparen el cambio estructural que necesitamos para erradicar la violencia hacia las mujeres", ha señalado el regidor cacereño.

Y para lograr que las medidas sean efectivas y el cambio sea real, "es imprescindible el compromiso de toda la sociedad", ha incidido. "Quiero apelar a todos los sectores sociales, a las entidades públicas y privadas, a los gobiernos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a las instituciones educativas y también al resto de la población, para unir nuestros lazos y frenar esta violencia desmedida hacia las mujeres", ha añadido.

"En la base de la violencia de género está la cultura machista con la que históricamente hemos crecido y que poco a poco vamos derribando, a base de trabajar en la única dirección posible: la lucha por la igualdad", ha recalcado Mateos, que ha añadido que "como sociedad no podemos permitirnos ninguna vida sesgada más, y mucho menos si ese asesinato se produce porque la víctima es una mujer, solo por ser mujer".

Así ha pedido que se trabaje erradicar comportamientos como los que llevan a muchos jóvenes a controlar el móvil de sus parejas. "A creer que en las relaciones de dos, él debe imponerse siempre a ella. Debemos luchar juntos contra el acoso sexual, los crímenes de honor, las violaciones, los feminicidios, matrimonios forzados, la mutilación genital femenina... Así como contra la discriminación laboral, la brecha salarial o el techo de cristal que tantas oportunidades truncan a las mujeres".

PIONERA EN LA LUCHA POR LA IGUALDAD

Sobre la premiada este año, el alcalde ha destacado que "el único camino que nos hace crecer como sociedad es el camino de la igualdad, y de cómo recorrer esa senda sabe mucho María José Pulido". "Ha sido una de las pioneras en Extremadura en trabajar de manera incansable y en todos los ámbitos de su vida, desde sus responsabilidades públicas, a su trabajo en la administración o en su activismo a través del movimiento asociativo, para conseguir una sociedad igualitaria", ha destacado.

"Los que hemos tenido el privilegio de compartir trabajo contigo en su andadura municipal, sabemos de tu implicación, tu convencimiento y tu dedicación por una sociedad más justa e igualitaria para mujeres y hombres. Gracias María José por tu trabajo, que en los momentos más difíciles ha sido inquebrantable. Por tu ejemplo, que es la semilla para las generaciones venideras", ha resaltado Mateos.

En su intervención, Pulido ha agradecido este galardón, y ha señalado que "el relato de la lucha por la igualdad y contra la violencia de género nunca puede ser equidistante, debiera definir posicionamientos claros contra la violencia, firme, estable y sin ambigüedades de defensa de los derechos de las mujeres, que es como decir en defensa de la democracia. Necesitamos un consenso social, sostenido y sostenible, en torno a los derechos de las mujeres".

"Deberíamos retomar la buena política para defender colectivamente la igualdad entre mujeres y hombres, volver al diálogo y recuperar la unanimidad para no regresar a los tiempos oscuros en los que la desigualdad era norma y la violencia de género algo normal", ha incidido.

El acto ha contado con la actuación del Dúo Velai de acordeón y viola que han interpretado al comienzo la canción Grândola Vila Morena, símbolo de la Revolución de los Claveles de Portugal, y Gracias a la Vida, al final. También una alumna de PROA, colegio de educación especial donde desarrolla su labor profesional actualmente María José Pulido ha leído un poema de Gloria Fuertes y le ha entregado un ramo de flores a la galardonada.