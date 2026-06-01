La exdirectora de uno de los conservatorios señala que David Sánchez no fue sustituido durante su excedencia y su baja

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, en el juicio por la contratación en la Diputación de Badajoz - Pool

BADAJOZ, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora del Conservatorio Superior de Música de Badajoz entre los años 2020 y 2025, Rosario Mayoral, ha señalado que David Sánchez no fue sustituido por nadie durante el tiempo que estuvo en excedencia, y posteriormente de baja, en su puesto como coordinador de las actividades de los conservatorios.

Rosario Mayoral ha declarado como testigo este lunes en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, en la Diputación de Badajoz en 2017, primero como coordinador de las actividades de los conservatorios, y posteriormente, como jefe de las Oficina de Artes Escénicas.

Durante su declaración ante el tribunal durante más de 40 minutos, Rosario Mayoral ha confirmado que conoce "a muchos" de los investigados en el caso, con los que le une una "relación laboral, no de amistad", y ha explicado que no había una coordinación de los conservatorios porque son "dos centros diferentes", en uno de ellos se imparte una formación elemental, y en el otro, superior, aunque "había una persona que se encargaba de coordinar actividades", Emilio González, ya jubilado.

Sobre la creación de la plaza de coordinador que ocupó David Sánchez, Rosario Mayoral ha asegurado desconocer de dónde partió la idea, y ha considerado que "en principio no" era una necesidad, ya que "siempre hay necesidades más urgentes, sobre todo de profesorado".

Rosario Mayoral ha confirmado que conoció la convocatoria de esta plaza, aunque ha asegurado desconocer si estaba adjudicada de antemano, tras lo que ha señalado que no le pidieron opinión sobre este puesto ni sobre sus funciones, y sobre si estaba destinada a David Sánchez, ha replicado: "a mi no me consta".

La testigo ha explicado que conoció a David Sánchez cuando llegó en el verano de 2017, tras lo que ha señalado que durante el periodo en el que fue directora "no coincidió en mucho tiempo" con él, ya que estuvo de excedencia, posteriormente de baja, y en la pandemia todo el mundo tenía permiso para teletrabajar.

Rosario Mayoral ha señalado que se reunió con David Sánchez en algunas ocasiones, "con cierta periodicidad", para abordar algunas cuestiones relacionadas con el conservatorio o con la orquesta, en las que le informaba de las actividades que tenían previsto realizar, y ha señalado que Sánchez "siempre estaba disponible", cuando querían trasladarle algo.

Durante su periodo de excedencia y de baja de David Sánchez, "no hubo nadie que lo sustituyese", ha señalado la exdirectora del Conservatorio Superior, quien ha señalado que antes de que llegara al conservatorio, no le "llegó ningún rumor" sobre su contratación, ha asegurado.

Respecto al despacho que utilizaba David Sánchez en el conservatorio, la exdirectora ha explicado que cuando estuvo de baja, éste fue ocupado por la secretaria del centro, y una se reincorporó "fue nombrado jefe de la Oficina de Artes Escénicas y, según nos comentó él, él iba a tener un despacho ya fuera del conservatorio y por eso dejó ese despacho", ha apuntado.

"EVOLUCIÓN NATURAL DE SU PUESTO DE TRABAJO"

Así, y a preguntas de los abogados de la acusación popular sobre la labor de la Oficina de Artes Escénicas, Rosario Mayoral ha respondido: "las desconozco", tras lo que ha señalado que entendió que cuando pasó a ser jefe de la Oficina de Artes Escénicas, se desvinculó de la coordinación de los conservatorios.

"Creo que pudo ser una evolución natural de su puesto de trabajo", ha considerado Mayoral, quien ha asegurado desconocer el proyecto que Sánchez presentó para acceder al puesto.

A preguntas del abogado de David Sánchez, la exdirectora del conservatorio superior ha confirmado que en la actualidad, hay otra persona como coordinador de las actividades de estos centros, y ha señalado que el proyecto 'Ópera Joven', del que se encargaba David Sánchez, "ha continuado".