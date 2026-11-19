El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y el delegado de Migraciones, José Ángel Calle - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expertos participan en Mérida en el congreso 'Activar la democracia. Fortaleciendo los activismos' que abordará este jueves, 19 de noviembre, la importancia de "conservar", "proteger" y "activar" la democracia en todos los ámbitos de la sociedad.

Así, se ha pronunciado el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en declaraciones a los medios momentos antes de realizar la bienvenida institucional.

Rodríguez Osuna ha puesto en valor que Mérida, con esta cita, se vuelve a implicar en poner en valor los derechos civiles y democráticos de la sociedad, además de destacar que la ciudad cuenta con una Delegación de Cooperación Internacional.

Por su parte, el delegado de Migraciones, José Ángel Calle, ha señalado que el congreso pretende ser un espacio de "reinicio", de "toma de oxígeno" y de "impulso" para todos aquellos movimientos sociales de la región y los de otras autonomías de cara a impulsar el ejercicio propio de derechos humanos.

Por ello, se hablará de memoria histórica, de cooperación internacional, de las políticas de juventud y del "sano ejercicio libre" del periodismo.

"Son una serie de mesas muy bien elegidas, que es la respuesta del Ayuntamiento de Mérida a una serie de demandas que vienen en los últimos meses, en los últimos trimestres, donde venían insistiendo en que era necesario un espacio para converger y para dialogar", ha hecho hincapié.

En concreto, los paneles serán 'Memoria democrática y derechos LGTBIQ+', 'Cooperación y solidaridad internacional', 'Igualdad y justicia internacional', 'Juventud' y 'Comunicación y cultura' y con los que Mérida se "vuelve a consagrar como un espacio de defensa de los derechos humanos".

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