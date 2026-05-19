Las exportaciones suben un 14,7% en el primer trimestre en Extremadura, hasta los 886,7 millones

Archivo - Vista del Puerto de Valencia. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones en Extremadura han subido un 14,7 por ciento en los tres primeros meses de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta los 886,7 millones de euros.

De este modo, Extremadura es la segunda comunidad autónoma donde más han aumentado las exportaciones (suben en 10 de las 19 comunidades y ciudades autónomas).

Con respecto a las importaciones, Extremadura presenta un cómputo acumulado de 504,4 millones de euros, que supone una disminución interanual del 4,5 por ciento.

En concreto en el mes de marzo las exportaciones registradas en la región se han cifrado en 302,7 millones de euros, mientras que las importaciones han alcanzado un valor de 184,5 millones de euros, explica el Instituto de Estadística de Extremadura.

A su vez, en el conjunto nacional España ha efectuado exportaciones a Estados Unidos por valor de 4.092,2 millones de euros en los tres primeros meses del año, un 6,4% menos que en igual periodo de 2025, según datos del informe de comercio exterior que publica el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

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