La exposición de Arte Aparte XII llega este miércoles a Pinofranqueado acompañada por la 'performance' de Sara Piris

Cartel de la inauguración de la exposición Arte Aparte XII y de la actuación de Sara Piris en Pinofranqueado el 4 de noviembre de 2026. - ESPACIO DE ARTE Y ACCIÓN BELLE ART

PINOFRANQUEADO (CÁCERES), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Pinofranqueado acoge este miércoles, 4 de noviembre, a las 20,00 horas la inauguración de la exposición Arte Aparte XII y la actuación de la artista Sara Piris, que presentará 'Amor Omnibus Idem. Una performance de un sueño habitacional', una propuesta interdisciplinar que parte de una escena cotidiana para recorrer las contradicciones del amor.

La cita abrirá en Pinofranqueado el itinerario de Sinergia Rural, la línea con la que la feria Arte Aparte prolonga su programación más allá de Cáceres. El siguiente encuentro tendrá lugar en Almendralejo el 18 de noviembre. Con estas salidas, la feria desplaza parte de su actividad a otros municipios y sitúa la creación contemporánea en relación directa con espacios y públicos distintos, según Belle Art en un comunicado, organización responsable de la muestra.

Este recorrido por el territorio guarda, además, una "afinidad conceptual" con Transcultura, el marco de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031. En concreto, Cáceres 2031 presenta Transcultura como una metodología para "escuchar el territorio, conectar mediante alianzas y transformar a través de la cultura, inspirada en la trashumancia y en los vínculos que esta ha tejido entre lugares y comunidades". Así, Belle Art resalta que Arte Aparte y Cáceres 2031 son proyectos distintos, pero que tienen un punto de encuentro en la atención que prestan a la circulación cultural y a la relación entre creación y territorio.

Por otro lado, la organización de la feria señala que la dimensión europea de Arte Aparte XII se expresa también en la amplitud de su convocatoria: recibió 627 propuestas y seleccionó 93 propuestas de 92 artistas, colectivos y proyectos vinculados a 22 países. Así, nueve países europeos están representados en esta edición, siete de ellos miembros de la Unión Europea. La feria busca que esa diversidad sirva para propiciar conexiones e intercambios que puedan continuar más allá de la exposición en Cáceres.

ACTUACIÓN DE SARA PIRIS

En Pinofranqueado, la perspectiva internacional se encontrará con la propuesta de Sara Piris. 'Amor Omnibus Idem' sitúa en el centro a Laura, una mujer de 30 años que vive sola en un estudio de treinta metros cuadrados en el centro. Un domingo, cansada de buscar algo que ver en la televisión, descubre una lista de reproducción poético-romántica. Ese hallazgo la lleva a salir del hastío y adentrarse en su micromundo.

A partir de esa situación, Piris construye un recorrido interdisciplinar por las contradicciones del amor. El título, traducido como 'el amor es el mismo para todos', enlaza la experiencia particular de Laura con una cuestión reconocible en contextos distintos. La obra aporta así una escala íntima a una jornada que también habla de desplazamiento, encuentro y circulación: la de una feria que sale de su sede y se presenta ante nuevos públicos.

La parada de Pinofranqueado reúne, por tanto, dos movimientos complementarios: llevar la creación contemporánea a otro municipio extremeño y abrir allí un espacio de encuentro en torno a una propuesta artística concreta. Sinergia Rural prolonga el recorrido de Arte Aparte desde Cáceres; la actuación de Sara Piris ofrece al público una entrada escénica y cercana a la exposición.