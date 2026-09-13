Una exposición en Cáceres de anuncios y objetos de uso común recorrerá la vida cotidiana de España entre 1950 a 1980

Archivo - Cartel de la Exposición '¡Cómo hemos cambiado! La publicidad en España de 1950 a 1980' que se puede visitar en Cáceres del 16 de septiembre al 16 de octubre de 2026. - LA LENTE Y EL PINCEL - Archivo

CÁCERES, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una exposición en Cáceres de anuncios, elementos publicitarios y objetos de uso común recorrerá la vida cotidiana de España entre las décadas de 1950 y 1980.

La muestra se inaugurará este miércoles, 16 de septiembre, a las 20,00 horas en el espacio La lente y el pincel de Cáceres, que ha organizado la exposición en colaboración con la Asociación Cultural Norbanova Cáceres, Asociación Cultural Filatélica y Numismática de Cáceres, el Ayuntamiento de Cáceres y Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031.

"Entre los años 1950 y 1980, la sociedad española experimentó profundas transformaciones económicas, sociales y culturales que quedaron reflejadas en las imágenes, los mensajes comerciales y los objetos que acompañaron a varias generaciones", ha explicado la organización de la muestra en un comunicado.

Así, la exposición, bajo el título '¡Cómo hemos cambiado! La publicidad en España de 1950 a 1980', recogerá carteles, envases, revistas, juguetes, electrodomésticos, productos de alimentación, objetos domésticos y otros soportes publicitarios, permitiendo descubrir cómo evolucionaron los gustos, las aspiraciones, las formas de consumo y los modelos de vida de esas décadas.

Desde la publicidad de los años cincuenta, marcada por la tradición y la austeridad, hasta la renovación estética y cultural de los años setenta y ochenta, el lenguaje publicitario se convirtió en un reflejo de los cambios de la sociedad española. De ahí que, más allá de su valor comercial, las piezas reunidas en esta exposición forman parte de la memoria colectiva.

Cada objeto, marca o anuncio evoca una época y permite acercarse a la vida cotidiana, a los espacios domésticos, al ocio y a las nuevas expectativas de bienestar y modernidad. La exposición invitará a mirar estos elementos con una doble perspectiva: como testimonios históricos de una sociedad en transformación y emblemas de la cultura popular que siguen marcando a la sociedad actual.