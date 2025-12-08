Una exposición en Villanueva de la Vera repasa la mirada crítica, lúcida y cómica del dramaturgo Luis Escobar

Espacio Ras de Terra-Aldea Tudal, en Villanueva de la Vera, donde se puede visitar la exposición titulada “Una mirada crítica, lúcida y cómica de nuestra historia”. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

VILLANUEVA DE LA VERA (CÁCERES), 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El espacio Ras de Terra-Aldea Tudal de Villanueva de la Vera ofrece la exposición titulada "Una mirada crítica, lúcida y cómica de nuestra historia", un proyecto financiado por la Diputación de Cáceres que revisita la figura de Luis Escobar a través de su faceta más visual, su obra gráfica o materiales escénicos de sus producciones teatrales que marcaron una época de transformación en la cultura española.

Comisariada por el equipo de Ras de Terra, la exposición reúne una cuidada selección de carteles teatrales, figurines y escenografías-algunos diseñados por Dalí, Cortezo, Caballero o Mingote-, así como trajes de escena y material documental.

La muestra, que ha visitado el diputado de la Diputación de Cáceres Javier Prieto, incluye también proyecciones de fragmentos de películas y documentos que permiten contextualizar la obra de Escobar dentro del panorama cultural, político y social de su tiempo, indica la institución provincial en una nota de prensa.

El proyecto se presenta como preludio de la gran exposición organizada por la Comunidad de Madrid, centrada en su etapa en el Teatro Nacional María Guerrero para el 2026. La muestra en Ras de Terra pone el foco en su época del Teatro Eslava, completando así un relato plural y complementario sobre uno de los creadores más singulares del siglo XX español.