En Extremadura, con 20% escrutado, el PP gana con el 40,2% de los votos, PSOE cae al 28% y Vox se dispara al 18,6%

MÉRIDA

MÉRIDA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

En Extremadura, con el 20,7 por ciento de los votos escrutados hasta el momento, el PP es el partido más votado en las elecciones autonómicas de este domingo, 21 de diciembre, con el 40,2 por ciento de los sufragios, y 28 diputados, mientras que el PSOE cae hasta el 28,07 por ciento y 20 diputados, mientras que Vox se dispara hasta el 18,6 por ciento y 12 escaños.

En cuarto lugar se sitúa Unidas por Extremadura, que con el 9,39 por ciento de los votos conseguiría 5 escaños, uno más que en la actualidad, mientras que el resto de partidos no obtendría representación.

Cabe recordar que la mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura se sitúa en los 33 escaños.

Los resultados, con el 20,7% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'25 VOT'25 %'25 ESC'23 VOT'23 %'23 PP 28 41.887 40,23 28 237.384 38,78 PSOE 20 29.226 28,07 28 244.227 39,9 VOX 12 19.411 18,64 5 49.798 8,13 PODEMOS-IU 5 9.783 9,39 4 36.836 6,01



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: