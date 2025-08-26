Extremadura aboga por la promoción para paliar el descenso de reservas y mejorarlas tras los incendios de este verano

MÉRIDA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha abogado por la promoción en aras de paliar el descenso de reservas de turistas y mejorarlas tras los incendios que han tenido lugar este verano en la comunidad autónoma extremeña, una región que "está bien", "es verde", tiene agua, patrimonio, gastronomía y "ahora mismo está ocupadísima por muchos turistas".

Bazaga se ha reunido este martes con representantes de asociaciones y empresarios del sector turístico de Extremadura tras los incendios forestales de este verano en la región, en un encuentro en Mérida que ha contado con la presencia de 15 asistentes entre distintas asociaciones o federaciones como Atuva, Feextur, Turismo Norte Extremadura, Destino Sur Extremadura, balnearios, Cetex, Tujerte o el Clúster de Turismo.

En declaraciones previas a los medios, ha recordado que este lunes ha visitado uno de los espacios que ha sido "más castigado" por los incendios de este verano, como la localidad cacereña de Hervás, y que seguirá visitándolos todos, y ha aseverado que en este caso se ha reunido a las organizaciones empresariales más representativas y "prácticamente" está representado todo el sector del turismo, no solo de ese territorio, sino del turismo en general.

El objetivo, ha detallado, es "hacer juntos la estrategia de recuperación de estos territorios que evidentemente se ven afectados por el descenso de ocupación e incluso la salida de muchos de los que estaban ya alojados".

Con ello, ha indicado, merman sus ingresos y su capacidad productiva, ante lo que van a trabajar con las líneas que manejan desde la Dirección General de Turismo y junto al proyecto común que tiene el Gobierno regional en cómo pueden "parar este descenso de las reservas y mejorarlo" para "de alguna manera" y de cara a lo que queda de verano y "sobre todo" en otoño se pueda "normalizar" y tener una campaña "como se merece Extremadura".

"SEGUIMOS VIVOS"

Al mismo tiempo, se ha referido al "grito de que seguimos vivos" y a que "Extremadura está bien". "Extremadura es verde, tiene agua, tiene patrimonio, tiene gastronomía y ahora mismo está ocupadísima por muchos turistas que, por el resto de zonas no afectadas, siguen viviendo y siguen trabajando", ha dicho.

Al respecto, ha señalado que la Junta ve "imprescindible" la colaboración de todos los medios de comunicación y que se explique al mundo, "porque Extremadura vende al mundo entero", que la comunidad "está viva, que está bien y que las zonas afectadas, que afortunadamente no son grandes zonas, aunque evidentemente la pérdida sea dolorosa, van a salir adelante". "Ya estamos trabajando, ya estamos funcionando, hay turistas por toda Extremadura y tiene que seguir siendo así", ha dicho.

En este sentido y preguntada por los precedentes en este sentido en Extremadura, qué medidas se han tomado en anteriores ocasiones y cuáles se pueden tomar, además de ayudas directas, la titular no ha querido valorar las anteriores ocasiones porque lo que pretenden es actuar y mejorar "cada vez" las actuaciones cuando ocurren hechos como éstos.

Así, ha ahondado en que "la herramienta principal que tiene el turismo es la promoción, el conseguir que se mire hacia aquí y que haya reservas". "La única solución que tienen los empresarios y que tiene el territorio son reservas", ha expuesto.