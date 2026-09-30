Extremadura afronta un otoño cálido y húmedo tras el segundo verano con las temperaturas más elevadas en 46 años

El delegado territorial de la Aemet en Extremadura, Marcelino Núñez, presenta el balance climático del verano y las previsiones para el otoño - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura podría vivir un otoño cálido en cuanto a las temperaturas y húmedo respecto a las precipitaciones, tras el segundo verano más cálido en 46 años del periodo de referencia entre 1981 y 2026.

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Extremadura, Marcelino Núñez, ha hecho público este miércoles el balance climático de la pasada estación del verano, en el que las lluvias caídas permiten clasificarlo como normal aunque ligeramente por encima de la media, y ha avanzado las previsiones para el próximo otoño.

Respecto a este último, hay una probabilidad alta, un 70 por ciento, de que las temperaturas sean superiores a los valores climatológicos de referencia, y moderada de que las precipitaciones sean superiores, por lo que Extremadura podría afrontar un otoño cálido y húmedo que ha comenzado el pasado día 23, con temperaturas que siguen elevadas e irán descendiendo a los valores habituales en esta estación hasta dentro de 10 o 15 días, y precipitaciones que han arrancado este lunes y ante las que espera que esta semana se confirme la tendencia de que "la lluvia ha llegado".

De cara a los próximos días, este miércoles, el jueves y el viernes hay probabilidad de precipitaciones y a partir del sábado y el domingo las precipitaciones serán más generalizadas aunque no significativas.

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