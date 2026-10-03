Extremadura alcanza las 47,13 donaciones de sangre por cada 1.000 habitantes y se mantiene como referente nacional

Los 16 grandes donantes de Extremadura que han sido reconocidos este sábado, 3 de octubre, en un acto institucional por el Día Regional de la Donación de Sangre de 2026 que se ha celebrado en la Asamblea de Extremadura. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Extremadura alcanzó en 2025 una tasa de 47,13 donaciones de sangre por cada 1.000 habitantes, de manera que se ha mantenido, por duodécimo año consecutivo, como referente nacional, según han expuesto tanto la Federación Extremeña de Hermandades de Donantes de Sangre como el Servicio Extremeño de Salud.

"La solidaridad cotidiana de miles de donantes ha convertido a Extremadura en un referente nacional en materia de donación de sangre", con una tasa entre "las más elevadas de España" y "muy por encima" de la media nacional.

Así, lo ha trasladado la directora general de Atención Hospitalaria, Humanización y Planificación de la Demanda del Servicio Extremeño de Salud (SES), Gemma Montero, durante el acto institucional que se ha celebrado este sábado en la Asamblea de Extremadura con motivo del Día Regional del Donante de Sangre.

En el mismo acto se han distinguido a 16 grandes donantes de la comunidad de las hermandades que configuran la Federación Extremeña de Hermandades de Donantes de Sangre, que también ha informado de que la región se mantuvo en 2025, por duodécima vez consecutiva, en el primer puesto del ranking nacional de donación de sangre y ha llamado a sus hermandades a seguir latiendo "de forma inigualable" para mantener esta posición.

"Los extremeños estamos tan reconocidos que, cuando vamos a Madrid, se nos abren las puertas del cielo. Pero es que si al Rey le decimos que nos reciba, nos recibe. Y si hay que ir al Papa, igual. Porque somos personas que salvamos vidas. Cada donante salva tres vidas", ha remarcado el presidente de la federación, Jesús Domínguez.

Una de las reconocidas este sábado ha sido Celia Díaz quien, en nombre de todos los premiados, ha trasladado el agradecimiento "en mayúscula" a los profesionales del Banco de Sangre y voluntarios de las hermandades por su "calidez", por sacar a los donantes "una sonrisa" y por hacer que donar en los pueblos "sea tan fácil y cómodo", sin la necesidad de desplazarse.

También ha agradecido a los colaboradores de toda Extremadura por "pelear cada jornada para que todo salga perfecto", así como a los donantes que, aportando un "granito de arena", levantan "auténticas montañas de vida" cuando se juntan.

Por último, ha intervenido el vicepresidente primero de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, Domingo Jesús Expósito, quien ha transmitido el reconocimiento y la gratitud del presidente de la Asamblea, Manuel Naharro que, por motivos de agenda, no ha podido asistir.

Expósito ha dado las gracias a los donantes de sangre, puesto que su gesto "llega a todos los rincones de Extremadura" y porque detrás de cada donación hay una historia "que no se conoce".

"Hay una operación, hay un accidente, hay un tratamiento, hay una enfermedad, una persona que necesita de la sangre para seguir adelante. Y precisamente ahí reside el verdadero valor de una donación. Quien dona no sabe a quién ayudará, pero sabe que alguien podrá necesitarle", ha recalcado.

Así, ha definido la donación como un acto "profundamente humano" que representa "fielmente un grandísimo valor, el de la generosidad", puesto que el donante "no espera nada a cambio".