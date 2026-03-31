Extremadura atenderá a todas las mujeres que sean víctimas de las violencias recogidas en el Convenio de Estambul

La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, en la reunión del Consejo de Gobierno de este martes. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado tres decretos por los que se autoriza la modificación de los Reglamentos de Régimen Interno de organización y funcionamiento de los dispositivos de acogida de la Red Extremeña de Atención a las Víctimas de Violencia de Género; de los Puntos de Atención Psicológica (PAP) y del Servicio de Atención Psicológica Especializada a la Infancia y la Adolescencia Víctimas de Violencia de Género.

Estas modificaciones aportan una "modernización significativa" al marco regulatorio por el que se rigen los distintos reglamentos internos y los adaptan a la legislación vigente, aportando "mejoras" en los mecanismos de respuesta a las necesidades de las víctimas y proporcionando "una base más sólida para la prestación de servicios".

Como aspectos innovadores de la modificación del reglamento de los espacios de acogida, la portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se contempla la atención integral a las víctimas de cualquiera de las violencias recogidas en el Convenio de Estambul.

En concreto, se trata de víctimas de violencia física, psicológica, acoso, violencia sexual, matrimonio forzado, mutilación genital femenina, aborto forzado y esterilización forzada.

También se modifica, ha expueto Manzano, la regulación del servicio ambulatorio especializado en la Casa de la Mujer y del Menor de Badajoz y en la Casa de la Mujer de Cáceres; programas específicos de atención a menores y la definición de los protocolos de coordinación interinstitucional.

También se introducen mejoras en la gestión de la calidad de los servicios prestados, con nuevos sistemas de evaluación, definición de indicadores de seguimiento e introducción de mecanismos de mejora continua.

En materia de protección de datos se definen mejores procedimientos de acceso a la información, se establecen niveles de confidencialidad y se desarrollan protocolos específicos para este capítulo.

Asimismo, también se ha modificado el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen del programa de intervención: 'Servicio de atención psicológica especializada a la infancia y la adolescencia víctimas de violencia de género'.

Este servicio ofrece atención psicológica especializada a la infancia y adolescencia víctimas de violencia de género y ofrece atención terapéutica, de carácter psicológico, a menores víctimas de esta violencia, a sus progenitoras y al resto de la unidad familiar con quien conviva el menor, con el fin de alcanzar su recuperación integral.

En cuanto al Decreto por el que se aprueba el nuevo Reglamento de Régimen Interno de los Puntos de Atención Psicológica de la Red Extremeña, la modificación se centra en definir y acotar la población destinataria de este recurso de modo que se garantiza la atención a mujeres víctimas de violencia de género, aunque residan en municipios o mancomunidades que no cuenten con Puntos de Atención Psicológica.

En ese caso serán derivadas por el IMEX atendiendo a criterios demográficos y de proximidad geográfica.