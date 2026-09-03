Extremadura busca en una feria sectorial en Suecia atraer a más turistas interesados en naturaleza y aves

'Falsterbo Bird Show', La Principal Feria De Suecia Relacionada Con El Turismo De Naturaleza Y Observación De Aves. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura asiste a 'Falsterbo Bird Show', la principal feria de Suecia relacionada con el turismo de naturaleza y observación de aves, donde promocionará la región como uno de los mejores destinos ornitológicos de Europa.

Desde este viernes, día 4, hasta el domingo día 6, el punto de información extremeño, atendido por la Dirección General de Turismo y el Club Birding, dará a conocer los espacios naturales, las aves que pueden verse a lo largo del año y la oferta de empresas especializadas en esta actividad turística.

Como es habitual en estas ferias, la Junta y los socios del Club Birding colaboran mano a mano en la promoción turística de Extremadura, tanto en el mercado nacional como internacional.

Esta iniciativa público-privada, pionera en España, está formada por más de 170 alojamientos, guías de naturaleza, agencias de viaje, empresas de servicios fotográficos, oficinas de turismo y centros de interpretación, que trabajan para ofrecer un servicio de calidad y convertir a Extremadura en una "referencia" para los amantes de la naturaleza.

A lo largo del año, la Dirección General de Turismo desarrolla numerosas iniciativas para dinamizar este segmento turístico, como la participación en ferias nacionales e internacionales o la organización de eventos propios, entre los que destaca FIO, cuya próxima edición se celebrará del 26 al 28 de febrero de 2027 en el Parque Nacional de Monfragüe, señala en nota de prensa la Administración extremeña.

Los organizadores de 'Falsterbo Bird Show' esperan la afluencia de visitantes no sólo de Suecia sino también de Dinamarca, dada la cercanía geográfica y las buenas comunicaciones con la ciudad de Copenhague.