Extremadura celebrará este sábado el Día Mundial del Turismo con actividades en el Acueducto de los Milagros de Mérida

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, en rueda de prensa - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Extremadura celebrará este sábado, día 27, el Día Mundial del Turismo en el Acueducto de los Milagros de Mérida con actividades como vuelos en globo cautivo, rutas guiadas, talleres infantiles, catas gastronómicas o una exposición mural del colectivo de artistas Urban Sketchers.

Del mismo modo, los asistentes podrán disfrutar de food trucks y una actuación musical de Swing Ton Ni Song, seguida de animación con DJ y un espectáculo titulado 'La Noche Mágica', que combinará la música con la luz de tres globos aerostáticos.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha presentado las actividades este miércoles en rueda de prensa y ha recordado que el Día Mundial del Turismo es una celebración impulsada por la Organización Mundial del Turismo y con la que se quiere contribuir a sensibilizar sobre el valor social, cultural y económico de este sector.

Cada año esta efeméride tiene un lema y en el 2025 es 'Turismo y Transformación Sostenible', una idea que, según Bazaga, transmite el poder del turismo para fomentar la paz, un futuro más sostenible y resiliente para todos.

En este marco, la región ha organizado una serie de actividades que este año se concentrarán en Mérida, como capital autonómica y una de las ciudades turísticas "más importantes" de Extremadura.

De este modo, la explanada del Acueducto de los Milagros se convertirá en el escenario de una jornada lúdica gratuita con más de 20 actividades pensadas para todos los públicos.

Así, habrá rutas guiadas por el patrimonio de Mérida con itinerarios que incluirán enclaves como la Basílica de Santa Eulalia, el Circo Romano, la Alcazaba o el Arco de Trajano con horarios de mañana y tarde.

También, las personas que se acerquen a esta jornada podrán disfrutar de vuelos en globo cautivo entre las 10,00 y las 12,00 horas siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

De igual modo, se contará con la presencia de artistas urbanos del colectivo Urban Sketchers, que plasmarán en sus cuadernos la esencia de la ciudad y cuyas creaciones se integrarán en un gran mural que podrá visitarse desde las 19,00 horas tarde hasta la medianoche.

Por su parte, el público infantil podrá participar en talleres de gastronomía, cerámica romana o chapas turísticas y en juegos como la búsqueda del tesoro en los alrededores del Acueducto de los Milagros.

Durante toda la celebración se habilitará además un punto de información de la Dirección General de Turismo para dar a conocer entre los participantes los productos y proyectos turísticos de la región.

(Más información en Europa Press)