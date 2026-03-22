Extremadura conmemora el V Centenario del segundo viaje de Pizarro a Perú con un encuentro en Trujillo el 26 de marzo

Cartel de la jornada 'Un viaje de ida y vuelta. V Centenario del II Viaje de Francisco Pizarro (1526-2026)' que se celebra el 26 de marzo de 2026 en el Palacio del Marquesado de de la Conquista de Trujillo (Cáceres). - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, a través de la Fundación Extremeña de la Cultura, ha organizado la jornada 'Un viaje de ida y vuelta. V Centenario del II Viaje de Francisco Pizarro (1526-2026)' para conmemorar los cinco siglos del segundo viaje de Francisco Pizarro a Perú.

El encuentro, según informa en un comunicado, se celebrará este jueves 26 de marzo en el Palacio del Marquesado de la Conquista de Trujillo y reunirá a expertos internacionales de ambos lados del Atlántico. que abordarán el significado, las implicaciones y la trascendencia de la expedición del trujillano.

En concreto, el catedrático de la Universidad de la Sorbonne Nouvelle en París, especialista y autor de biografías de Pizarro, Bernard Lavallé, expondrá: 'El segundo viaje, nudo gordiano de la empresa de Pizarro'.

Por su parte, el jurista, investigador y decano de la Universidad Tecnológica de PERU (UTP), Luis José Diez Canseco, pronunciará la ponencia 'Segundo Viaje de D. Francisco Pizarro: trascendencia histórica y geopolítica', mientras que el periodista e integrante de la Sociedad Geográfica Española (SGE), Pedro Páramo Lobeto, expondrá 'La gesta de las exploraciones españolas del siglo XVI y los viajes espaciales'.

Por su parte, el explorador polar y también miembro de la SGE, José Antonio Trejo Picado, hablará sobre 'Exploraciones en el Pacífico. Desafíos y Retos en el siglo XXI'.

Para concluir, la investigadora y catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura (UEx), Yolanda Fernández Muñoz, ofrecerá la ponencia 'La construcción iconográfica de Francisco Pizarro: miradas, espacios y representaciones'.

El evento finalizará con la interpretación de piezas polifónicas mestizas de los siglos XVI al XVIII a cargo de voces y músicos de la orquesta de cámara dirigida por el maestro Guillermo Galindo. El acto contará con la presencia de destacadas personalidades y representantes diplomáticos de España, Colombia y Perú.

La cita forma parte del Área de Estudio e Investigación Histórica de la estrategia Extremestiza de la Junta de Extremadura y abordará desde múltiples perspectivas (histórica, social, expedicionaria, geopolítica) la relevancia histórica y el impacto de esta gesta.

Las ponencias se retransmitirán de manera simultánea en el Teatro Manuel Ascencio Segura de Lima y comenzará a las 16,30 horas españolas, 10,30 horas en Perú.

El encuentro cuenta con la colaboración de la Municipalidad de Lima, la Embajada Perú y el Ayuntamiento de Trujillo, así como la Universidad de Extremadura, la Sociedad Geográfica Española y el museo Pedro de Osma.