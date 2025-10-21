Extremadura convocará 333 plazas de maestros, profesores de Escuela de Idiomas y especialidades singulares de FP en 2026

La consejera de Educación informa de las oposiciones para 2026 tras la reunión de la Mesa Sectorial de Personal Docente - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura convocará un total de 333 plazas de maestros, profesores de Escuela Oficial de Idiomas y especialidades singulares de Formación Profesional (FP) en 2026. De ese total, el 10 por ciento de las plazas están reservadas para personas con discapacidad.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha dado a conocer estas cifras en una rueda de prensa este martes tras la celebración de la Mesa Sectorial de Personal Docente, a la que no han asistido los sindicatos, que han criticado falta de información.

En concreto, se convocarán 139 plazas para Educación Infantil, 41 para Pedagogía Terapéutica, 39 para Audición y Lenguaje, 35 para Educación Primaria, 25 para música, 10 para idioma extranjero y otras 10 para Educación Física.

De la misma manera, se sacarán a oposición 30 plazas para las Escuelas Oficiales de Idiomas en la especialidad de Inglés y cuatro plazas para Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas.

"Es una oferta en la que vamos a mejorar la calidad profesional de nuestros docentes, aquellos que quieran mejorar, pero también de aquellos opositores que tienen una gran incertidumbre porque no saben qué va a pasar con su situación laboral en el año que viene", ha señalado Vaquera.

María Mercedes Vaquera ha lamentado que no haya habido posibilidad "de diálogo y de negociación" con los representantes sindicales de los docentes, aunque ha añadido que su consejería "siempre va a seguir con el talante de diálogo".

"Siempre vamos a seguir con la mano abierta, pero tampoco podemos paralizar la actividad de nuestra región, la actividad de los centros educativos, la actividad de nuestra consejería en general. Tenemos que seguir con los procedimientos porque son muchas las personas que dependen de ellos. Y por eso es por lo que nosotros hemos ya aprobado esta convocatoria de oposiciones", ha incidido.

