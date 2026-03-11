Extremadura convocará un concurso de méritos para cubrir las plazas vacantes de médicos especialistas tras la oposición

La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Sara García Espada, y los presidentes de los colegios de médicos de Cáceres y Badajoz, Evelio Robles y Pedro Hidalgo, respectivamente, tras la reunión en Mérida. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura seguirá los pasos de Madrid y Andalucía convocando su primer concurso de méritos para la cobertura de plazas vacantes de médicos especialistas en el Servicio Extremeño de Salud, que se llevará a cabo una vez resuelta la Oferta Pública de Empleo (OPE) que se encuentra en marcha.

Una medida anunciada por la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, acompañada por el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres y presidente del Consejo de Médicos de Extremadura, Evelio Robles Agüero, y el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz y a la vez presidente del Sindicato Médico de Extremadura, Pedro Hidalgo, con quienes ha mantenido una reunión este miércoles en la consejería, y que han mostrado todo su apoyo a la medida.

García Espada ha aclarado que el número de plazas que se convocará será "al menos las que resulten no ocupadas de la oposición", que a su vez, cabe recordar, viene precedido de otro concurso de traslados de los profesionales que ya tienen su plaza en propiedad.

De esta forma, ha explicado la consejera, los profesionales que tienen su plaza en propiedad se someten a un concurso de traslado en donde se pueden mover por toda Extremadura, de modo que las plazas no cubiertas salen a la oposición, y las que, a su vez, no se cubran en la oposición, son las que podrán salir al concurso de méritos.

La titular de la Sanidad pública extremeña, que ha insistido en que se convocará el concurso de méritos tanto para las plazas de médicos de familia como para especialistas también en otras categorías, ha remarcado que el objetivo es ir "a la máxima cobertura" posible de plazas.

En cuanto a los plazos, ha apuntado que la OPE está en marcha, con algunas especialidades que "ni siquiera se ha corregido", por lo que está pendiente de resolución. En todo caso, ha dicho que ya se está trabajando en la convocatoria del concurso de méritos, a falta de unos "flecos finales", y que posteriormente se informará a los sindicatos que forman parte de la mesa sectorial. Así, ha declinado ofrecer una fecha exacta, pero sí ha apuntado que "será en breve".

