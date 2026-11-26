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MÉRIDA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura mantiene en 2026 una senda de crecimiento "positiva, aunque algo más moderada que la del conjunto del país", por lo que se estima un crecimiento del PIB del 2,2 por ciento, frente al 2,6% en España, apoyado en la fortaleza del consumo y los servicios, especialmente los vinculados al sector público y al turismo.

En cambio, el sector agrario, la industria y las exportaciones muestran una evolución más contenida, según la previsión elaborada por el servicio de estudios de CaixaBank Research

Para 2027, la entidad prevé un crecimiento en Extremadura del 1,7 por ciento, frente al 2,0 por ciento nacional, apoyado en "el buen comportamiento del consumo y la mejora del empleo", a lo que se añade que la especialización agroalimentaria y energética de Extremadura, junto con las oportunidades de industrialización, digitalización y desarrollo de proyectos estratégicos, puede reforzar su potencial de crecimiento.

Según señala la entidad, este escenario está condicionado por la incertidumbre internacional, las tensiones comerciales, los costes energéticos, el menor impulso fiscal y el agotamiento de los fondos europeos, mientras que a medio plazo, el reto demográfico "refuerza la necesidad de atraer inversión, mejorar la productividad y crear empleo cualificado", señala.

De acuerdo a estos datos, el mercado laboral extremeño está teniendo un comportamiento "más modesto que la media", ya que la afiliación crece en la región a un ritmo muy inferior, tanto en 2025 (0,9% vs. 2,3%) como a lo largo de este año (1,1% interanual en octubre vs. 3,6%).

Por su parte, destaca Caixabank que Extremadura región presenta la segunda tasa de paro más alta del país, del 13 por ciento en el tercer trimestre de 2026, que supone casi 3 puntos más que la media.

RECUPERACIÓN DEL CONSUMO

Tras la debilidad de los años anteriores, el consumo en Extremadura "da muestras de recuperación", de tal forma que las ventas minoristas (en volumen) crecieron en 2025 un 2,9 por ciento, por debajo del conjunto del país, que se situó en el 4 por ciento, mientras que este año, hasta septiembre, se aceleran hasta el 3,8 poro ciento interanual (vs. 2,0%).

Así, el indicador de consumo de CaixaBank crece hasta octubre un 5,9 por ciento interanual en la región, casi tres veces más que en España, mientras que las matriculaciones de turismos anotaron en 2025 uno de los mayores crecimientos (23,3% vs. 12,9% de media) y mantienen su fortaleza en 2026 (11,6% interanual hasta octubre vs. 6,2%).

Por su parte, la producción industrial atraviesa en la región una fase de "ajuste", tras el estancamiento registrado en 2024-2025, ya que en 2026, el IPI retrocede un 5,5 por ciento interanual hasta septiembre, frente al crecimiento del 1,5 por ciento en España, debido principalmente a la caída de las ramas energéticas y de bienes de consumo duradero.

En sentido positivo, las ramas de bienes de equipo mantienen un buen comportamiento y la región "cuenta con oportunidades para ampliar su base industrial aprovechando su capacidad energética, la disponibilidad de suelo y el desarrollo de nuevos proyectos de inversión", señala.

Finalmente, las exportaciones de bienes tuvieron un comportamiento muy positivo en 2025 y anotaron el mayor crecimiento de todas las regiones (22,4% vs. 0,7% en España), gracias a las ventas de semimanufacturas (sobre todo neumáticos y cámaras), que contrarrestaron el deterioro de las ventas del sector agroalimentario (aceites y grasas).

En 2026, las exportaciones atraviesan una fase de corrección, con un descenso del 8,3 por ciento interanual hasta septiembre, debido a las menores ventas de cereales, frutas y legumbres, aunque apunta que la región mantiene una "elevada especialización" en determinados productos agroalimentarios y semimanufacturados, que "ofrece margen para diversificar mercados, avanzar en la transformación industrial y aumentar el valor añadido de sus exportaciones", concluye.