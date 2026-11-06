Extremadura critica al Gobierno de España por aprobar medidas "sin escuchar" a los médicos residentes

Archivo - La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha criticado la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un nuevo real decreto que afecta a los médicos residentes "sin escuchar" a estos profesionales.

Así, ha expuesto la consejera que el mismo día en el que se aprueban las medidas los residentes piden que se revoquen. "No voy a manifestar mi opinión personal con esa medida que toma el ministerio pero sí voy a dar voz a mis compañeros residentes que están en contra de esa medida", ha subrayado.

No obstante, a preguntas de los medios por esta cuestión, ha incidido en que Extremadura aplicará las medidas contenidas en el real decreto porque las mismas están aprobadas.

"No nos queda más remedio pero escucharemos a los profesionales cómo les afecta", ha señalado García Espada, quien ha dicho que se podría tomar otra medida al respecto si un nuevo gobierno salido de las urnas el 29 de noviembre lleva a cabo una implementación diferente.

Por contra, si la medida se mantiene, ha señalado que la Junta no tendrá "más remedio, más forma" que aplicar el contenido del Real Decreto.

"Extremadura siempre va a cumplir la legalidad, pero sí pido al Ministerio una vez más que escuche a los afectados por la medida, porque el mismo día que el Ministerio de Sanidad anuncia la medida, el mismo día, los compañeros residentes salen a decir que la revoquen", ha dicho

Por ello, ha considerado que algo "no funciona una vez más" y ha vuelto a insistir en que el Ejecutivo central debe gobernar "escuchando" y no "de espaldas" a, en este caso, los médicos residentes.

Del mismo modo, y a preguntas por si Extremadura está consiguiendo retener a los médicos que se forman en la región y atraer a los de fuera con las medidas que se han venido estableciendo en los últimos años, la consejera ha expuesto que número de residentes que a día de hoy llega casi a los 400 por contratos de fidelización cuando, en años anteriores, "no llegaban a 80".

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia ha realizados estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su participación este viernes en Mérida en la Jornada 'Longevidad y derechos: construir comunidades donde vivir con dignidad, participar y decidir'.

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