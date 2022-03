Extremadura está en disposición de acoger a más refugiados y negocia con el Gobierno para determinar el número

MÉRIDA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura se encuentra en disposición de acoger a "más refugiados" procedentes de Ucrania, aunque en estos momentos negocia la cuestión con el Gobierno central y no facilitará la cantidad hasta que se determine el número "exacto" de personas que podrían llegar a la región.

De este modo lo ha explicado el portavoz de la Junta, Juan Antonio González, quien ha pedido prudencia tanto en la canalización de la ayuda a Ucrania por mecanismos oficiales como en el número de personas de dicho país que podrían llegar a Extremadura, ya que hasta que este último se determine "sobre todo" hay que tratar de que los refugiados que se acojan tengan "toda la protección de todos sus derechos".

"Extremadura está en disposición de acoger a más refugiados, pero vamos a hablar con el Gobierno de España, vamos a hacerlo de manera regular y cuando exactamente sepamos qué número lo comunicaremos", ha espetado el portavoz del Ejecutivo autonómico a preguntas de los medios en rueda de prensa este miércoles en Mérida tras el Consejo de Gobierno de la Junta.

"No vamos a hablar en estos momentos de posibilidades. Lo que en estos momentos podemos decir es que Extremadura está en disposición de acoger a más refugiados... No vamos a decir una cantidad exacta porque en estos momentos hay negociaciones y se está hablando con el ministerio, con el Gobierno de España que es quien tiene esa competencia", ha señalado, y ha incidido en la importancia de que "sobre todo" los refugiados que se acojan tengan "toda la protección de todos sus derechos".

En este sentido, ha recalcado que existe "plena coordinación" entre la Delegación del Gobierno que es la competente y diferentes consejerías de la Junta de Extremadura para canalizar de forma correcta la llegada de refugiados.

En este punto, Juan Antonio González ha vuelto, asimismo, a transmitir un mensaje de "prudencia" porque la Junta está coordinada con el Gobierno de España a través de la Delegación del Gobierno, y existe una comisión en la que están presentes varias consejerías de la Junta, la propia Delegación del Gobierno y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, trabajando en la acogida.

"Todo está coordinado, pero lo que pedimos es la prudencia a la hora de realizar la solidaridad", porque si bien "el pueblo extremeño es muy solidario" debe hacerse "por favor" por los cauces oficiales de las organizaciones sociales profesionales, ha incidido.

Así, la Junta pide que sobre todas las personas que lleguen de Ucrania a Extremadura se ponga "todo" a disposición de la Policía Nacional, que está coordinando el trámite. "Se van a dar todas las facilidades del mundo como no puede ser de otra manera", ha espetado, pero ha reclamado "prudencia" ante la "avalancha de solidaridad" desde Extremadura, porque "la solidaridad si no está bien canalizada no sirve absolutamente para nada".

Finalmente, el portavoz de la Junta ha reiterado que en los últimos días en torno a 700 personas procedentes de Ucrania han pasado por Extremadura, muchas de ellas que se habían derivado a Portugal.