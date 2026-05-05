Extremadura encabeza por quinto año la lista nacional de playas continentales con 'Bandera azul'

Archivo - Playa de Cheles - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de Extremadura vuelve a situarse a la cabeza del país en número de Banderas Azules en aguas continentales, con un total de ocho distintivos para la próxima temporada estival.

Siete de ellas se localizan en la provincia de Badajoz y una en la de Cáceres, según se ha anunciado este martes en Madrid durante el acto organizado por la Secretaría de Estado de Turismo y la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), entidad que concede este reconocimiento en España.

Revalidan este sello de calidad las playas Costa Dulce de Orellana la Vieja, la primera de Extremadura en obtener una Bandera Azul en 2010; La Dehesa de Cheles, en 2019; la de Campanario; Los Calicantos de Casas de Don Pedro; El Espolón-Peloche de Herrera del Duquey Talarrubias-Puerto Peña, todas ellas obtenidas en 2022; así como la playa de Cancho del Fresno de Cañamero conseguida en 2023.

A ellas se suma la recuperación de la Bandera Azul para la playa Isla del Zújar de Castuera tras las obras de mejora acometidas durante el año pasado.

Asimismo, el Puerto Deportivo de Orellana la Vieja mantiene su condición de único puerto de interior certificado con 'Bandera Azul' en España, distinción que revalida de manera ininterrumpida desde 2018, señala en nota de prensa la Junta de Extremadura.

CINCO CENTROS AZULES EN LA REGIÓN

Extremadura también consigue que cinco centros de interpretación renueven la distinción como 'Centro Azul', otorgada por Adeac a aquellos municipios con Bandera Azul que desarrollan acciones de educación ambiental y sensibilización en sostenibilidad.

En la provincia de Badajoz, revalidan este reconocimiento el Centro de Interpretación de los Humedales Isla del Zújar y el Centro de Interpretación de la Naturaleza de La Serena, ambos en Castuera, así como el Centro Azul de Sostenibilidad Medioambiental de Alange.

Por su parte, en la de Cáceres, continúan con este reconocimiento el Centro de Recepción de Visitantes del Geoparque 'Villuercas, Ibores, Jara' y el Centro de Interpretación de la ZEPA 'Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque' en Cañamero.

La Dirección General de Turismo trabaja de manera coordinada con Adeac para impulsar la implantación y consolidación de este sello de calidad en la región, una colaboración que se enmarca en la apuesta de Extremadura por reforzar su posicionamiento como destino de turismo "azul, sostenible y de calidad reconocida".

CIFRAS NACIONALES

Así, España ha revalidado su liderazgo mundial en 'Banderas Azules' al alcanzar un total de 794 distintivos en 2026, lo que supone 44 más que el año anterior, según ha informado este martes en rueda de prensa la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac).

Del total, 677 corresponden a playas, 111 a puertos deportivos y seis a embarcaciones turísticas, en el marco de un programa que cumple 40 ediciones consecutivas y que ya está presente en 51 países.

Además, según ha indicado la entidad, España concentra el 15% de 'Banderas Azules' de playas a nivel global, mientras que suma 14 nuevos arenales distinguidos por primera vez.

Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana lidera el ranking con 151 'Banderas Azules', seguida de Andalucía (143) y Galicia (118), mientras que Cataluña alcanza las 101.

En cuanto a los puertos deportivos, es Cataluña quien encabeza la clasificación con 24 distinciones, por delante de Andalucía y la Comunidad Valenciana.