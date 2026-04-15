Extremadura gana 3.084 cotizantes extranjeros a la Seguridad Social en el último año hasta alcanzar los 20.676 en marzo

Archivo - Una camarera extranjera atendiendo a unos clientes - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La afiliación media de extranjeros en Extremadura subió el pasado mes de marzo en 3.084 cotizantes respecto al mismo mes de 2025, lo que supone un incremento del 17,5%, hasta situarse en los 20.676 ocupados, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Del total, 7.045 proceden de estados de la Unión Europea y el resto, 13.631, de terceros países. Asimismo, la mayoría, 12.107, pertenecen al Régimen General, seguido por el sistema especial Agrario, con 4.127. Otros 3.329 son autónomos y 1.078 pertenecen al régimen especial del Hogar.

Por sexos, la mayoría de los extranjeros cotizantes en Extremadura son varones, un total de 11.807, y el resto, 8.868, son mujeres.

En España, la afiliación media de extranjeros subió en marzo en 74.722 cotizantes respecto al mes anterior, un 2,4% más, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.151.563 ocupados. Este colectivo representaba en marzo el 14,4% del total de cotizantes.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 230.358 ocupados, con un impulso interanual del 7,9%.

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