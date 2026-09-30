Extremadura lanza un plan para integrar la prescripción médica de ejercicio físico en la atención sanitaria

Foto de familia tras la presentación del Plan Extremeño de Indicación y Prescripción del Ejercicio Físico (Peipef) - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha presentado este miércoles en Cáceres el Plan Extremeño de Indicación y Prescripción del Ejercicio Físico (Peipef), una estrategia regional concebida para incorporar de manera sistemática el ejercicio físico como herramienta de promoción de la salud, prevención de enfermedades, mejora funcional y bienestar de la población, elaborado a través de la Fundación Jóvenes y Deporte.

El nuevo plan establece un modelo de colaboración estable entre los sistemas sanitario, sociosanitario y físico-deportivo, conectando la Atención Primaria con profesionales del ejercicio físico y con los recursos disponibles en los municipios.

Su finalidad es que la recomendación de realizar ejercicio no se limite a una indicación aislada, sino que pueda tener continuidad mediante valoración, orientación, acompañamiento y seguimiento profesional.

Así lo ha destacado León, quien ha explicado que "no estamos ante un plan exclusivamente de salud ni de deportes, sino ante un plan integral de región que convierte el ejercicio físico en un puente entre la atención médica y una práctica segura, adaptada y sostenible".

El consejero ha indicado igualmente que este Peipef nace en un contexto marcado por la elevada presencia del sedentarismo y las enfermedades crónicas, así como por dos características especialmente relevantes de Extremadura como son el envejecimiento de nuestra población y la dispersión territorial.

Además, "este plan no se queda ni en las grandes ciudades ni en sus zonas limítrofes", ha dicho León, ya que se concibe con la intención de llegar a todos y cada uno de los rincones de nuestra comunidad. "Esa es nuestra intención y ese es nuestro compromiso", ha aseverdo el consejero.

La documentación técnica del plan parte de un 40,7% de población sedentaria, según los datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2017 utilizados para su elaboración, y considera el ejercicio físico una intervención coste-efectiva que debe adquirir un mayor protagonismo dentro de las políticas de salud pública.

La filosofía del Peipef va, además, más allá de la prevención de enfermedades. El plan adopta una perspectiva orientada a mejorar la condición física, la autonomía, la calidad de vida y el bienestar integral, entendiendo el ejercicio físico como una intervención eficaz y segura frente a diferentes enfermedades crónicas y como un elemento fundamental para favorecer un envejecimiento saludable.

Uno de los principales elementos es la creación de un itinerario coordinado para las personas que puedan beneficiarse de la práctica de ejercicio físico. El recorrido se inicia en Atención Primaria, donde los profesionales sanitarios podrán identificar a las personas susceptibles de beneficiarse del programa y realizar la correspondiente indicación o prescripción.

A partir de ahí, los profesionales físico-deportivos realizarán la valoración de la condición física, tendrán en cuenta las necesidades, capacidades y preferencias de cada persona y facilitarán su orientación hacia los recursos más adecuados, acompañando posteriormente su evolución y manteniendo la coordinación con el equipo sanitario.

En este sentido, las Unidades Activas de Ejercicio Físico (UAEF) serán una pieza fundamental para articular esta conexión entre el sistema sanitario, los educadores físico-deportivos y los recursos comunitarios.

PRIMERA FASE CON 27 UNIDADES

El Peipef contempla una primera fase con 27 unidades, apoyándose para su despliegue inicial en la experiencia y estructura del programa 'El Ejercicio te Cuida', aunque el modelo está concebido para incorporar progresivamente otros profesionales, programas y recursos existentes en el territorio.

De esta forma, el plan pretende aprovechar una de las fortalezas con las que ya cuenta Extremadura: una amplia red de instalaciones deportivas municipales y diferentes programas públicos orientados a la actividad física y la salud.

Entre ellos se encuentran 'El Ejercicio te Cuida' y el 'Programa de Dinamización Deportiva', junto con los recursos de las entidades locales y la creciente oferta profesional especializada.

El Peipef estructura su desarrollo en seis líneas estratégicas y treinta acciones, que abordan de forma integral la incorporación del ejercicio físico a las políticas de salud y prevención.

Entre sus grandes ámbitos de actuación se encuentra la integración sistemática de la indicación y prescripción de ejercicio físico en Atención Primaria; la adaptación de las intervenciones a diferentes grupos poblacionales y perfiles funcionales; la promoción de estilos de vida activos y de entornos generadores de salud; la formación, investigación e innovación; el desarrollo de herramientas de coordinación y soluciones digitales; y el seguimiento, evaluación y mejora continua del propio modelo.

El plan presta especial atención a las personas físicamente inactivas o sedentarias y a los colectivos que requieren intervenciones adaptadas, teniendo en cuenta factores como la edad, el estado de salud, la discapacidad, la salud mental o las situaciones asociadas al envejecimiento. Asimismo, incorpora la perspectiva de género y contempla actuaciones específicas dirigidas a la población infantil y adolescente.

La equidad territorial constituye otro de sus principios fundamentales, ya que el objetivo es avanzar hacia una Extremadura en la que el lugar de residencia no determine las posibilidades de acceder a recursos de ejercicio físico orientados a la salud, con especial atención al medio rural y a las poblaciones más vulnerables.

Junto a ello, el Peipef se sustenta en valores como la colaboración intersectorial, el rigor científico, la seguridad, la innovación, la participación comunitaria y el empoderamiento de la ciudadanía. El desarrollo de este plan cuenta ya con actuaciones dirigidas a preparar a los profesionales que participarán en su implantación.

Durante septiembre de 2025 se desarrollaron programas de formación específica para personal sanitario y educadores físico-deportivos, abordando cuestiones como la valoración de la condición física, los fundamentos del entrenamiento aplicados al ámbito clínico, la indicación y prescripción en diferentes condiciones de salud, el cambio de comportamiento, la salud comunitaria y las herramientas tecnológicas asociadas al plan.

Paralelamente, se ha reforzado la capacidad de intervención del personal técnico de 'El Ejercicio te Cuida' mediante la dotación de equipamiento informático y material específico para realizar valoraciones y desarrollar las sesiones de ejercicio.

Estas actuaciones proporcionan recursos para la valoración, intervención y seguimiento de las personas usuarias y constituyen una base para el despliegue de las UAEF.

La presentación ha contado con la participación del director de Salud del Área de Cáceres, Ignacio Murillo; el director de la Fundación Jóvenes y Deporte, José Alberto Cacho; la gerente del Sepad del área de Cáceres, Arantxa Sánchez y miembros del equipo redactor del plan y educadores físico-deportivos.

Con este plan, Extremadura avanza hacia un modelo en el que sanidad, deporte, servicios sociales, entidades locales y recursos comunitarios trabajen de manera coordinada, situando a la persona en el centro y haciendo del ejercicio físico una herramienta accesible para mejorar la salud y la calidad de vida a lo largo de todas las etapas vitales.

Su visión es construir una región activa y saludable en la que la ciudadanía pueda acceder de forma equitativa, continuada y segura a recursos de ejercicio físico de calidad", informa la Junta de Extremadura.