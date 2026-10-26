Extremadura lidera el incremento de la compraventa de viviendas en agosto, con un 32,1 %

Archivo - Vista de un cartel de 'Se vende' en un portal de un edificio. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Extremadura en agosto ha subido un 32,1% respecto al mismo mes del año anterior, el mayor incremento de todo el país, frente a una subida media del 3,38% a nivel nacional, tras salir de tasas negativas y sumar un total de 1.152 operaciones.

En comparación con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 2,5%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en agosto en Extremadura, 1.010 se realizaron sobre viviendas libres y 142 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 177 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 975 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En agosto se realizaron un total de 1.858 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.152 compraventas, 420 fueron herencias, 40 donaciones y una permuta.

En total, durante agosto se transmitieron en Extremadura 2.880 fincas urbanas a través de 1.782 compraventas, 610 herencias, 73 donaciones, 2 permutas y 413 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.189 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 480 herencias, 432 compraventas, 35 donaciones, 10 permutas y 232 operaciones de otro tipo.

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