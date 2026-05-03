El Extremadura logra el ascenso a Primera RFEF tras ganar al Linares y quedar primero de su grupo

Archivo - Jugadores del CD Extremadura 1924 durante un partido de la Copa del Rey, a 4 de diciembre de 2025. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MÉRIDA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Club Deportivo Extremadura ha logrado ascender a Primera Federación, también conocido como Primera RFEF, tras ganar al Linares Deportivo y quedar primero del Grupo IV.

Los azulgranas han vencido en Linarejos al Linares Deportivo en la última jornada liguera alcanzando los 63 puntos y firmando su cuarto ascenso consecutivo, según informa la RFEF en un comunicado.

De esta forma, la equipación de Almendralejo ha sido el conjunto que más puntos ha cosechado en las últimas seis jornadas, dinámica que le ha permitido llegar al partido decisivo dependiendo de sí mismo.

Fundado en 2022, el CD Extremadura tomó el testigo del fútbol en Almendralejo arrancando en Segunda Extremeña, categoría más baja del balompié nacional, hasta lograr acceder al tercer escalón del fútbol español contando en su haber cuatro ascensos consecutivos y una Copa RFEF.