Extremadura se mantiene como la región más segura de España con una tasa de 35,2 delitos por cada 1.000 habitantes

Imagen de archivo de vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MÉRIDA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Extremadura continúa siendo la comunidad autónoma más segura de España, con una tasa de 35,2 delitos por cada 1.000 habitantes durante el primer semestre de 2026, según los datos recogidos en el Balance de Criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior.

Por provincias, Badajoz registra una tasa de 37,5 delitos por cada 1.000 habitantes y Cáceres, de 31,2. Esta cifra sitúa a Extremadura 15,3 puntos por debajo de la media nacional, establecida en 50,5 delitos por cada 1.000 habitantes. Tras Extremadura se sitúan Galicia, con una tasa de 35,3, y Asturias, con 36,7.

El número de delitos conocidos durante el primer semestre de 2026 ascendió a 18.544, lo que supone 616 infracciones más que en el mismo periodo de 2025 y un incremento del 3,4 por ciento. Del total de las infracciones conocidas, 8.240 han sido esclarecidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que supone un 0,6 por ciento más respecto al primer semestre de 2025.

En cuanto a la tipología de los delitos, la cibercriminalidad ha aumentado un 2 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, pasando de 4.803 delitos entre enero y junio de 2025 a 4.899 en el primer semestre de 2026. En particular, las estafas informáticas registran un incremento del 6 por ciento, apunta en nota de prensa la Delegación del Gobierno.

(((Más información en Europa Press)))