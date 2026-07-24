Extremadura pone medios del Plan Infoex a disposición de la emergencia nacional por incendios forestales

Archivo - Avión del Plan Infoex - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Extremadura ha puesto medios humanos y materiales del Plan Infoex a disposición de la emergencia de interés nacional decretada este viernes por el Gobierno para combatir los incendios forestales que afectan a las comunidades de Madrid y Castilla y León (en esta última, a la provincia de Ávila).

En concreto, el Plan Infoex colaborará con dos unidades de bomberos forestales terrestres, un agente del Medio Natural, un coordinador de zona, dos aviones anfibios y un equipo de maquinaria pesada compuesto por una góndola, un bulldozer y un vehículo auxiliar de apoyo.

Los recursos del Plan Infoex trabajarán donde determine el Mando Operativo Integrado, que se ha constituido para coordinar la emergencia, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Desde el pasado 1 de junio, cuando comenzó la de época de peligro alto de incendios forestales en Extremadura, el Plan Infoex ha enviado medios humanos y materiales para colaborar en la extinción de fuegos declarados en la provincia de Huelva, así como en Ciudad Real y Toledo, en una ayuda que se ha canalizado a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias.

Cabe recordar que Extremadura firmó el año pasado convenios de colaboración con Castilla y León y Castilla-La Mancha que eliminan burocracia y agilizan la intervención de los equipos de extinción en una franja de cinco kilómetros en torno a los límites autonómicos (la denominada ZACIF o Zona de Actuación Conjunta ante Incendios Forestales, en la que los equipos pueden actuar sin requerir autorización previa).